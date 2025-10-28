Le leader américain de la gestion des déchets a manqué les attentes du marché à l'occasion de la publication des chiffres de son troisième trimestre. Le ralentissement se confirme et les actionnaires commencent à douter après une décennie qui a vu le titre être multiplié par quatre.

Waste Management est le plus grand acteur nord-américain de la gestion des déchets. Ses deux principaux concurrents cotés sont Republic Services et Waste Connections. L’entreprise exploite un large réseau de décharges, de stations de transfert et de centres de tri. Elle génère un peu plus de 25 milliards de dollars de chiffre d’affaires, presque entièrement aux États-Unis et au Canada.

Ces dix dernières années, le parcours de Waste Management a été marqué par une croissance globalement stable mais continue (la seule ombre au tableau est la modeste décroissance de 2020). Les contrats de long terme assurent des revenus récurrents et offrent une bonne visibilité et ce, même dans les périodes économiques difficiles.

Le chiffre d’affaires est passé de 12,9 à 22,1 milliards de dollars entre 2015 et 2024. Dans le même temps, la marge opérationnelle a gagné plus de 2,5 points pour approcher les 20%. La croissance s’est faite de manière saine, avec un recours limité à la dette. L’acquisition de Stericycle en novembre dernier, la plus importante de l’histoire du groupe, a toutefois porté l’endettement net à plus de 3,5 fois l’EBITDA.

Ces bons éléments n’ont pourtant pas empêché le titre de stagner depuis un an et demi. Les fondamentaux restent solides. L’acquisition de Stericycle offre au groupe une diversification dans le traitement des déchets médicaux et la destruction sécurisée de documents.

Mais Waste Management subit la pression sur ses prix dans un contexte inflationniste toujours pesant. Les coûts globaux augmentent tandis que dans le même temps, les matières recyclées par le groupe sont vendues moins chères.

D’autre part, les investissements restent lourds pour entretenir les flottes et respecter la réglementation, notamment dans les sites de recyclage. L’intégration de Stericycle représente aussi un risque important si les synergies attendues tardent à apparaître. Ces facteurs pèsent sur les marges et la croissance même si les chiffres trimestriels ont montré la bonne tenue du cœur de métier avec des volumes collectés et traités qui progressent de façon anecdotique.

Le parcours mitigé du titre ces derniers mois s’explique aussi par une valorisation encore supérieure à 30 fois les bénéfices attendus cette année. Ce niveau reste dans la moyenne historique et cohérent avec ceux de Republic Services et Waste Connections. Il faudra toutefois de bonnes nouvelles, ou au moins des signaux rassurants du marché, pour relancer la progression du titre.