La société Invesco détient plus de 5% du capital d'Elis
Publié le 14/11/2025 à 17:10
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Elis sur le marché.
Publié le 14/11/2025 à 17:10
