Elis figure parmi les leaders européens des prestations de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être. L'activité est assurée auprès de plus de 400 000 sociétés opérant dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, de la santé (hôpitaux publics, cliniques privées et maisons de retraite), de l'industrie, du commerce (grandes et moyennes surfaces, magasins de détail) et des services (entreprises de propreté, professions libérales, administrations publiques, etc.). A fin 2024, le groupe dispose de 466 centres de production et de distribution dans le monde.