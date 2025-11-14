La société Invesco agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 12 novembre 2025, le seuil de 5% du capital de la société Elis, et détenir 12 071 061 actions Elis représentant autant de droits de vote, soit 5,10% du capital et 4,47% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Elis sur le marché.