La rupture spectaculaire des Émirats arabes unis avec les quotas de production de l'OPEP donne le feu vert à ADNOC Drilling pour déployer ses plateformes de forage. Mais reste-t-il une opportunité de gain pour les nouveaux investisseurs ?

Suite à leur sortie de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) prévue pour mai 2026, les Émirats arabes unis (EAU) intensifient leur production de pétrole. Les quotas de l'OPEP limitaient généralement la production émiratie entre 3 et 3,5 millions de barils par jour (bpj), bien en deçà de sa capacité réelle de 4,8 millions de bpj. L'État déploie actuellement un plan d'investissement de 150 milliards de dollars, approuvé par le conseil d'administration d'ADNOC avant la rupture, pour atteindre un objectif de 5 millions de bpj d'ici 2027.

Cette expansion domestique débute alors que le marché pétrolier mondial traverse une période difficile.

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE) en 2026, l'offre et la demande mondiales ont toutes deux été affectées par des perturbations telles que le conflit entre les États-Unis et l'Iran. Parallèlement, l'agence prévoit un rebond de l'offre d'environ 8 millions de bpj en 2027, à mesure que les exportations du Moyen-Orient se normalisent et que les oléoducs rouvrent. Cela laisse présager une vague de travail à venir pour les entreprises de forage.

C'est précisément là que réside l'opportunité pour ADNOC Drilling, le principal acteur du forage et des services pétroliers aux Émirats arabes unis.

Eaux peu profondes

L'entreprise a débuté le premier trimestre 2026 en maintenant une disponibilité de sa flotte de 98 % pour forer 191 puits, contre 184 sur la même période en 2025.

Le chiffre d'affaires a légèrement progressé. La société a publié 1,23 milliard de dollars au premier trimestre 2026, en hausse de 5 % sur un an par rapport à 1,17 milliard de dollars. Cette progression s'explique par l'augmentation de l'activité dans les segments des services pétroliers et de l'offshore, partiellement compensée par l'impact de la réaffectation de certaines plateformes terrestres signalée au trimestre précédent.

L'EBITDA (excédent brut d'exploitation) s'est établi à 527 millions de dollars, en baisse de 1 % sur un an par rapport à 533 millions de dollars. Ce recul indique que l'expansion a un coût, principalement dû à la réaffectation des plateformes mentionnée plus haut.

Le bénéfice net a augmenté de 2 % sur un an pour atteindre 347 millions de dollars contre 341 millions de dollars. Cette hausse provient d'une baisse des frais financiers et non d'une amélioration de la performance opérationnelle.

Le flux de trésorerie est le seul indicateur affichant une amélioration nette, mais le contexte importe. Le flux de trésorerie disponible (FCF) a progressé de 12 % sur un an à 356 millions de dollars contre 319 millions de dollars. Les flux de trésorerie opérationnels ont chuté de 16 % sur un an, passant de 521 millions à 439 millions de dollars. L'amélioration de la génération de trésorerie a été portée par une réduction drastique des dépenses.

De grands espoirs ?

S'échangeant à 5,9 AED (1,6 USD), l'action affiche un gain modeste de 3,7 % sur l'année écoulée, mais reste en deçà de son plus haut sur 52 semaines de 6,7 AED (1,8 USD).

Le marché se nourrit d'optimisme : sur 17 analystes suivant la valeur, 14 recommandent l'achat et trois sont à conserver. Les chiffres incitent toutefois à tempérer l'enthousiasme, même si l'objectif de cours moyen se situe à 1,8 USD, soit un potentiel de hausse de 11,46 %.

Avec un ratio cours/bénéfice (P/E) de 17,4x basé sur les bénéfices estimés pour l'exercice 2026, les investisseurs paient une prime par rapport à la moyenne historique sur trois ans de 16,6x.

Les analystes sont peut-être optimistes quant à un retour vers le sommet des 52 semaines, mais payer 17,4 fois les bénéfices futurs signifie que les investisseurs intègrent déjà une reprise largement valorisée par le marché. En outre, le taux de rendement d'ADNOC Drilling s'améliore, passant de 4,22 % pour l'exercice 2026 à une projection de 4,7 % d'ici 2028.

Sous pression

L'activité est fortement dépendante d'ADNOC Onshore et Offshore, deux géants étatiques qui possèdent et gèrent les vastes gisements terrestres et maritimes d'Abou Dhabi, ce qui crée un risque important de concentration de la clientèle. De plus, l'entreprise est confrontée à des risques géopolitiques, notamment l'instabilité régionale ou les troubles dans les zones d'exploitation, susceptibles d'interrompre l'activité ou de retarder les projets.

Les opérations sont exposées aux conditions macroéconomiques, aux évolutions réglementaires ainsi qu'aux lois environnementales et de sécurité aux Émirats arabes unis. Dans l'ensemble, la performance reste sensible aux niveaux de dépenses d'ADNOC et à la réussite de l'exécution de sa stratégie d'expansion.