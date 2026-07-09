La souveraineté, principal moteur du secteur des Satcoms européens, selon Stifel
Pour le courtier, l'avenir de SES et d'Eutelsat dépendra moins de la croissance de la connectivité satellitaire que de la volonté des Etats européens de financer durablement des infrastructures jugées stratégiques.
Stifel considère SES (-1,6% à Paris vers 15h30) comme le profil le plus solide parmi les opérateurs européens de satellites. Le courtier estime que le groupe bénéficie d'une exposition significative aux marchés gouvernementaux, d'une génération de flux de trésorerie disponible robuste, des synergies liées à l'intégration d'Intelsat et d'un bilan plus solide que celui de son concurrent Eutelsat. Il maintient ainsi sa recommandation à "Conserver" sur le titre, avec un objectif de cours de 7,10 EUR.
En revanche, l'analyste se montre plus prudent à l'égard d'Eutelsat (-2% à Paris vers 15h30). Si le courtier reconnaît que la récente recapitalisation et le renforcement du soutien de l'Etat ont nettement amélioré le profil de risque financier du groupe, il estime que ces atouts ne suffisent pas encore à justifier un scénario plus favorable.
Même si OneWeb, seule constellation européenne opérationnelle en orbite terrestre basse (LEO), confère à Eutelsat un rôle stratégique dans les ambitions européennes en matière de souveraineté spatiale, Stifel assure attendre des preuves que cette position stratégique se traduira par une hausse durable des revenus et de la rentabilité, dans un contexte marqué par les investissements nécessaires au renouvellement de la constellation et par une concurrence toujours intense. En attendant, le broker relève son objectif de cours de 1,8 à 2,2 EUR mais maintient sa recommandation à "vendre".
Selon Stifel, le secteur des satcoms européens (satellites de communication) serait maintenant entré dans une nouvelle phase et la concurrence de Starlink, voire de Kuiper à terme (la constellation développée par Amazon) limiterait les perspectives des opérateurs historiques sur les marchés commerciaux.
"Leur potentiel de croissance dépend désormais principalement du développement des marchés souverains et de défense, ainsi que de la capacité des Etats européens à soutenir durablement ces infrastructures et à en faire une source de revenus rentable", indiquent les analystes.
SES S.A. a une vision audacieuse pour fournir des expériences étonnantes partout dans le monde en distribuant du contenu vidéo de la plus haute qualité et en fournissant une connectivité transparente dans le monde entier. En tant que leader dans les solutions de connectivité de contenu mondial, SES S.A. exploite la seule constellation de satellites multi-orbites au monde présentant une combinaison unique de couverture mondiale et de haute performance, y compris le système O3b en orbite terrestre moyenne à faible latence, qui a fait ses preuves sur le marché. En exploitant un réseau vaste et intelligent basé sur le cloud, SES S.A. est en mesure de fournir des solutions de connectivité de haute qualité partout sur terre, en mer ou dans les airs, et est un partenaire de confiance pour les principales entreprises de télécommunications, les opérateurs de réseaux mobiles, les gouvernements, les fournisseurs de services de connectivité et de cloud, les diffuseurs, les opérateurs de plateformes vidéo et les propriétaires de contenu.
Le réseau vidéo de SES S.A. transporte près de 10 900 chaînes et a une portée inégalée de plus de 700 millions de foyers, offrant des services média gérés pour des contenus linéaires et non linéaires.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.