La souveraineté, principal moteur du secteur des Satcoms européens, selon Stifel

Pour le courtier, l'avenir de SES et d'Eutelsat dépendra moins de la croissance de la connectivité satellitaire que de la volonté des Etats européens de financer durablement des infrastructures jugées stratégiques.

Stifel considère SES (-1,6% à Paris vers 15h30) comme le profil le plus solide parmi les opérateurs européens de satellites. Le courtier estime que le groupe bénéficie d'une exposition significative aux marchés gouvernementaux, d'une génération de flux de trésorerie disponible robuste, des synergies liées à l'intégration d'Intelsat et d'un bilan plus solide que celui de son concurrent Eutelsat. Il maintient ainsi sa recommandation à "Conserver" sur le titre, avec un objectif de cours de 7,10 EUR.



En revanche, l'analyste se montre plus prudent à l'égard d'Eutelsat (-2% à Paris vers 15h30). Si le courtier reconnaît que la récente recapitalisation et le renforcement du soutien de l'Etat ont nettement amélioré le profil de risque financier du groupe, il estime que ces atouts ne suffisent pas encore à justifier un scénario plus favorable.



Même si OneWeb, seule constellation européenne opérationnelle en orbite terrestre basse (LEO), confère à Eutelsat un rôle stratégique dans les ambitions européennes en matière de souveraineté spatiale, Stifel assure attendre des preuves que cette position stratégique se traduira par une hausse durable des revenus et de la rentabilité, dans un contexte marqué par les investissements nécessaires au renouvellement de la constellation et par une concurrence toujours intense. En attendant, le broker relève son objectif de cours de 1,8 à 2,2 EUR mais maintient sa recommandation à "vendre".



Selon Stifel, le secteur des satcoms européens (satellites de communication) serait maintenant entré dans une nouvelle phase et la concurrence de Starlink, voire de Kuiper à terme (la constellation développée par Amazon) limiterait les perspectives des opérateurs historiques sur les marchés commerciaux.



"Leur potentiel de croissance dépend désormais principalement du développement des marchés souverains et de défense, ainsi que de la capacité des Etats européens à soutenir durablement ces infrastructures et à en faire une source de revenus rentable", indiquent les analystes.