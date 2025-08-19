Le géant australien de la biotechnologie, va scinder sa division vaccins et supprimer environ 3000 postes, en évoquant une "volatilité sans précédent". L'annonce a fait chuter l'action de 17% en clôture, la pire performance de son histoire, entraînant l'indice australien à la baisse (-0,7%).

Publié le 19/08/2025 à 08:35 - Modifié le 19/08/2025 à 08:50

Malgré un bénéfice annuel en hausse de 14%, CSL déplore la faiblesse inattendue de sa branche vaccins, notamment aux Etats-Unis. Son directeur général, Paul McKenzie, évoque un marché "hautement irrationnel".



La division plasma, cœur d'activité du groupe, affiche des résultats décevants et ferme 22 centres de collecte. Le plan de restructuration prévoit une coupe de 15% des effectifs hors Etats-Unis et une simplification des pôles R&D.



Attendue pour 2026, la scission des vaccins s’accompagne d’une charge exceptionnelle pouvant atteindre 770 millions de dollars. CSL table sur 550 millions d’économies annuelles, un rachat d’actions, et un bénéfice 2026 légèrement en dessous des attentes.