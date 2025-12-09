La STE livre l'ensemble "Manufacture" à Lyon

La Société de la Tour Eiffel (STE) et Vinci Immobilier annoncent la livraison de l'ensemble immobilier mixte et réversible "Manufacture", mêlant bureaux, logements et commerces, au coeur du quartier de la Part-Dieu à Lyon.



Ensemble multifonctionnel de près de 4000 m², ce programme haut de gamme mêle 2080 m² de bureaux réversibles en logements, 1300 m² de logements répartis en 19 appartements et 625 m² de commerces, dont un restaurant.



L'immeuble a été réalisé selon des standards environnementaux ambitieux, dont HQE Bâtiment Durable niveau "Excellent", avec un raccordement au chauffage et au froid urbain, et a reçu plusieurs certifications environnementales.



"L'opération valorise également les espaces verts avec un jardin ouvert sur rue, des toitures végétalisées et des plantations sur les terrasses et les rooftops", ajoute la STE, qui mentionne également une sculpture installée dans le coeur d'îlot.