La STE signe un bail avec Sopra Steria pour des bureaux à Lyon

La Société de la Tour Eiffel (STE) annonce la signature d'un bail avec Sopra Steria pour la totalité de l'immeuble de bureaux EvasYon, situé dans le 3e arrondissement de Lyon, à sa proximité avec la gare de Lyon Part-Dieu.



Ce bail porte sur 5238 m² de bureaux complétés par 560 m² de balcons, terrasses et rooftop. L'immeuble de bureaux dispose également de 67 places de parking dont 18 bornes électriques et de 2 locaux vélos sécurisés.



EvasYon s'inscrit plus largement dans un programme mixte, qui comprend aussi une résidence de coliving opérée par Bikube, 146 logements sur 5400 m² ainsi qu'une résidence étudiante de 89 logements sur 1900 m² rétrocédés à un bailleur social.



D'ici la fin de l'année, la STE livrera aussi Manufacture, un ensemble immobilier mixte de 3900 m² à Lyon, qui proposera 2000 m² de bureaux, 1300 m² de surface habitable répartis en 19 appartements et 600 m² de commerces en rez-de-chaussée.



