La forte demande pour l'ingénierie axée sur l'intelligence artificielle (IA) soutient les perspectives à long terme de L&T Technology Services Limited (LTTS), mais l'amélioration de la rentabilité demeure un point de vigilance majeur.

L'Inde accélère l'adoption de l'intelligence artificielle (IA) via la IndiaAI Mission, un programme de 103,7 milliards de roupies indiennes visant à étendre l'infrastructure informatique, à soutenir la recherche et à favoriser l'innovation dans tous les secteurs.

L'IA pourrait contribuer à hauteur de 1 700 milliards de dollars supplémentaires à l'économie indienne d'ici 2035, soutenant ainsi la vision à long terme du pays, Viksit Bharat 2047.

Cette opportunité ne se limite pas à l'Inde. Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que la croissance mondiale restera résiliente à 3,3 % en 2026 et 3,2 % en 2027, l'augmentation des investissements dans la technologie et l'IA contribuant à soutenir l'activité économique.

Dans ce contexte, LTTS, l'une des principales sociétés indiennes de services d'ingénierie pure-play, est bien positionnée pour bénéficier de l'adoption croissante de l'IA grâce à sa stratégie d'Engineering Intelligence (EI). Au cœur de la feuille de route Lakshya FY 31 de l'entreprise, l'EI intègre l'ingénierie, l'IA et les technologies numériques pour fournir des solutions plus avancées et de meilleurs résultats commerciaux à ses clients.

Investir pour demain

L'exercice fiscal (FY) 2026 a reflété l'accent mis par LTTS sur l'ingénierie à haute valeur ajoutée et les opportunités portées par l'IA.

Le chiffre d'affaires a progressé de 14 % sur un an pour atteindre 109,9 milliards de roupies en 2026, contre 96,4 milliards en 2025, porté par la croissance des segments Mobilité, Durabilité et Technologie. Cette dynamique a été soutenue par la demande croissante pour les solutions de mobilité de nouvelle génération, notamment les véhicules définis par logiciel et l'électrification, l'ingénierie assistée par l'IA et les projets liés au développement durable, parallèlement à l'obtention de nouveaux contrats d'une valeur de 855 millions de dollars (73,3 milliards de roupies) au cours de l'année.

La rentabilité n'a toutefois pas suivi la progression du chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel (EBIT) a augmenté de 6,9 % sur un an à 15,9 milliards de roupies en 2026, contre 14,9 milliards en 2025, car la hausse du coût des ventes, des frais de vente, généraux et administratifs (SG&A) et des dotations aux amortissements a dépassé la croissance des revenus. En conséquence, la marge d'EBIT a reculé à 14,5 % en 2026, contre 15,4 % en 2025.

De plus, le bénéfice net des activités poursuivies s'est élevé à 12,8 milliards de roupies en 2026 contre 11,9 milliards en 2025, soit une hausse de 7,4 % sur un an. La marge nette a toutefois fléchi à 11,7 % en 2026 contre 12,4 % en 2025, reflétant l'impact de la hausse des charges d'exploitation et d'amortissement durant l'exercice.

Le flux de trésorerie disponible (free cash flow) a diminué pour s'établir à 12,8 milliards de roupies en 2026, contre 13,8 milliards en 2025, l'entreprise ayant intensifié ses investissements technologiques et étendu ses capacités de livraison pour soutenir sa croissance future.

Dans l'attente de preuves

L'action LTTS a chuté de 26,4 % au cours des 12 derniers mois. Le titre s'échange actuellement à 3 218,8 roupies, bien en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 4 726 roupies, traduisant une vision plus prudente du marché sur les perspectives de croissance à court terme de la société.

Les actions se négocient à 22,5 fois les bénéfices estimés pour l'exercice 2027, soit un niveau inférieur à la moyenne historique sur trois ans (P/E de 36,1x). Cela suggère que les investisseurs restent réservés sur la trajectoire de croissance à court terme, malgré l'exposition de l'entreprise aux opportunités de long terme dans l'IA et l'ingénierie numérique.

Le sentiment des analystes reste toutefois constructif : sur 22 analystes, neuf recommandent l'achat et les 13 restants maintiennent une recommandation de conservation. L'objectif de cours moyen de 3 626,7 roupies implique un potentiel de hausse de 12,6 %, reflétant l'espoir qu'une meilleure exécution et une croissance soutenue puissent favoriser un redressement progressif du titre.

Des vents contraires persistants

LTTS reste exposée aux incertitudes géopolitiques, notamment les conflits, les tarifs douaniers, les restrictions commerciales, les pressions inflationnistes et les ralentissements cycliques, autant de facteurs susceptibles de retarder l'attribution de projets et de ralentir la prise de décision. La demande dans le secteur de la mobilité pourrait rester affectée par la faiblesse de l'industrie automobile et les cycles de dépenses des constructeurs (OEM), tandis que la croissance dépendra de la réussite de l'exécution des projets d'ingénierie IA, de transformation numérique et de développement durable.