Les investisseurs attendent de voir si la croissance démographique et la hausse de l'emploi se traduiront par une progression directe des résultats de Region Group.

L'expansion de la base démographique de l'Australie continue de soutenir la demande pour l'immobilier commercial de proximité, notamment les supermarchés, les commerces de produits de première nécessité et les centres commerciaux locaux. Le Centre for Population du gouvernement australien a observé que la population du pays a dépassé les 27,5 millions d'habitants en 2025 et devrait atteindre 31,5 millions d'ici 2035-36, malgré un ralentissement de la croissance démographique annuelle à 1,3 % en 2025-26.

Jobs and Skills Australia, une agence nationale qui évalue les besoins actuels et futurs de la main-d'œuvre, prévoit que l'emploi national augmentera de près de 2,0 millions de personnes d'ici 2035. Cette combinaison de croissance démographique, de création d'emplois et d'expansion suburbaine soutient la demande à long terme pour les actifs commerciaux de proximité situés à proximité des lieux de vie et de travail.

Region Group, propriétaire et gestionnaire de centres commerciaux de proximité, pourrait bénéficier de ces vents favorables. La performance de l'entreprise au premier semestre 2026 (H1 26) illustre cette réalité.

Progression des revenus

Le chiffre d'affaires des activités ordinaires au H1 26 a progressé de 2,0 % sur un an pour atteindre 195,8 millions de dollars américains (USD), contre 191,9 millions USD, portés par les marges de location spécialisée et les loyers fixes annuels qui ont soutenu la hausse des revenus locatifs.

Les fonds provenant de l'exploitation (Funds from Operations - FFO) ont augmenté de 4,0 % sur un an pour s'établir à 91,4 millions USD au H1 26, contre 87,9 millions USD, ce qui suggère que la croissance des bénéfices a été tirée par le portefeuille immobilier sous-jacent plutôt que par l'ingénierie financière. Au cours du H1 26, le taux d'occupation du portefeuille a atteint 97,7 %, un niveau inférieur aux 98,1 % enregistrés au H1 25.

Cependant, le bénéfice net au H1 26 a bondi de 120,7 % sur un an pour atteindre 180,0 millions USD, contre 81,8 millions USD, en raison de gains de juste valeur plus élevés sur les immeubles de placement.

L'augmentation des revenus locatifs et une meilleure collecte des liquidités sur l'ensemble du portefeuille ont porté le flux de trésorerie net opérationnel du H1 26 à 92,6 millions USD, contre 82,8 millions USD.

Les prévisions de la direction concernant la croissance du FFO ajusté pour l'exercice 2026, de l'ordre de 3 % à 4 % par an, reflètent la confiance dans la capacité du portefeuille à générer une croissance régulière des bénéfices grâce à la poursuite de l'exécution des baux et à la revalorisation des loyers.

Un consensus de marché partagé

Les actions de Region Group ont progressé de 3,1 % au cours des 12 derniers mois et se négocient actuellement à 2,4 dollars australiens (AUD) (1,7 USD), restant en dessous de leur plus haut sur 52 semaines de 2,5 AUD (1,6 USD). Le marché traite le titre davantage comme un véhicule de rendement que comme une valeur de croissance. La société a affiché un rendement du dividende de 6,2 % pour l'exercice 2025, et les analystes s'attendent à ce que ce rendement se maintienne globalement autour de 6 % en 2026.

Le titre se négocie actuellement à 9,9 fois les bénéfices prévisionnels de l'exercice 2026, contre 12,1 fois les bénéfices de l'exercice 2025. Pour une société d'investissement immobilier (Real Estate Investment Trust - REIT) spécialisée dans le commerce de proximité, ce multiple est à un niveau relativement modeste. Le marché semble attendre une accélération plus forte des bénéfices avant d'accorder une valorisation plus élevée au titre.

Le sentiment des analystes reste divisé. Cinq des dix analystes couvrant la valeur recommandent l'achat, tandis que les cinq autres affichent une recommandation à « Conserver ». L'objectif de cours moyen s'établit à 2,5 AUD (1,7 USD), ce qui implique un potentiel de hausse de 5,8 % par rapport au cours actuel. En fin de compte, la prochaine phase de performance dépendra de la capacité de Region Group à maintenir la croissance de ses loyers.

Changement de direction

Actuellement, les risques sont doubles : l'allocation de capital pour la location des espaces vacants et la gestion des défis opérationnels lors de la transition du directeur général (CEO). Les autres risques clés restent largement externes. Un ralentissement économique pourrait peser sur les ventes des locataires et rendre la croissance des loyers plus difficile à réaliser. Les événements météorologiques liés au climat pourraient affecter la valeur des propriétés et les coûts d'exploitation, malgré la couverture d'assurance et les évaluations continues de la résilience du portefeuille. Le groupe est également confronté à un risque d'exécution de la part des principaux prestataires de services, à des menaces de cybersécurité et à d'éventuels changements réglementaires affectant les transactions dans le secteur des supermarchés.