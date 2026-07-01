Pourquoi les entreprises chinoises parviennent-elles à vendre moins cher que tout le monde ? La réponse ne tient pas seulement à leur compétitivité, mais aussi à un soutien massif de l'État chinois.

Tandis que l’Occident lutte pour verdir son industrie et préserver ses emplois, les géants chinois, dopés par l’État, inondent les marchés mondiaux. Selon l’OCDE, sur quinze secteurs industriels clés (automobile, solaire, batteries, acier, etc.), les entreprises chinoises ont reçu des subventions d’État trois à huit fois supérieures à celles accordées à leurs homologues occidentaux.

Subventions massives et distorsions de concurrence Avec 108 MrdsUSD distribués en 2024, les subventions industrielles mondiales atteignent leur plus haut niveau depuis la crise financière de 2008. Et ce sont les entreprises chinoises qui se taillent la part du lion. Pékin injecte massivement dans les secteurs considérés stratégiques : panneaux photovoltaïques, batteries pour véhicules, semi-conducteurs, aluminium, acier, construction navale… Pour prendre un exemple, en 2019 la Chine accordait plus de 221 MrdsEUR de soutien à ses industries (soit 1,73% de son PIB), contre seulement 0,55% en France et 0,41% en Allemagne.

Autant dire que nos voisins asiatiques disposent d’une marge de manœuvre financière hors norme. Le gouvernement chinois n’hésite pas à offrir des prêts bonifiés aux taux d’intérêt très faibles, des allègements fiscaux généreux, voire des subventions directes pour la construction d’usines. Ces “carburants publics” donnent aux firmes chinoises le temps de s’installer, d’investir massivement dans de nouveaux sites de production et d’atteindre l’économie d’échelle.

Pour l’OCDE, cette politique équivaut à un véritable “dopage industrie”. Mathias Cormann, le secrétaire général de l’OCDE, résume la cruelle logique : “comme dans le sport, le risque est que ces aides aident des acteurs moins productifs à gagner de manière injuste, au détriment des meilleurs”. En vingt ans (2005‑2024), 60% des gains de parts de marché mondiales des entreprises chinoises peuvent s’expliquer par ces subventions. Autrement dit, ces firmes n’ont pas gagné en innovant plus ou en travaillant mieux : elles ont gagné en étant subventionnées à outrance. Au contraire, leurs subventions ont créé d’énormes surcapacités : la production mondiale a explosé, tirant les prix vers le bas. Résultat, même lorsque la demande chute, les prix restent maintenus artificiellement bas.

Effets dévastateurs sur l’industrie européenne

En face, l’industrie européenne peine à tenir la cadence. Dans nos propres usines, la concurrence chinoise se fait sentir partout. Dans la filière automobile, les constructeurs européens voient débarquer des véhicules électriques “made in China” à bas prix, portés par les créances favorables de Pékin. Les premiers signes de déménagement sont déjà visibles : certains équipementiers et fabricants de batteries ont déjà rapatrié leur production en Chine, faute de pouvoir concurrencer avec les moyens du bord. Grâce aux aides publiques, un constructeur comme BYD peut investir des milliards dans de nouvelles usines, produire énormément de véhicules et accepter des marges beaucoup plus faibles que ses concurrents.

Si produire une voiture électrique coûte 28 000 EUR à un constructeur européen, un constructeur chinois fortement subventionné peut accepter de la vendre 24 000 EUR pendant plusieurs années afin de gagner des parts de marché. Une entreprise privée européenne ne peut généralement pas supporter ce type de pertes aussi longtemps.

Dans le photovoltaïque, des panneaux solaires hors de prix signés “blue chip” européens ont dû laisser place aux modèles chinois subventionnés, forçant plusieurs usines européennes à la fermeture. En quelques années, des fabricants européens comme SolarWorld (Allemagne) ont fait faillite, incapables de rivaliser avec les prix des groupes chinois comme LONGi, JinkoSolar ou Trina Solar, pourtant parfois vendus en dessous de leur coût de production. De même, les producteurs français de matières premières (aluminium, acier) doivent lutter contre le fer à bas coût de leurs rivaux chinois, tandis que le secteur naval européen voit ses chantiers s’endormir face aux navires de commerce subventionnés.

Certains dirigeants européens parlent de “guerre économique”. La Commission européenne a d’ailleurs lancé à l’automne 2023 une enquête anti-dumping contre les véhicules électriques chinois, puis en avril 2024 un dossier similaire sur les éoliennes high-tech. Ces démarches montrent que l’UE est consciente du déséquilibre : Bruxelles a reçu le signal que, sans moyens d’action concertés, les subventions chinoises écrasent les règles du jeu.

Une stratégie délibérée

Derrière ces chiffres, on voit poindre une stratégie claire de Pékin : utiliser le poids de l’État pour s’assurer un quasi-monopole dans des secteurs d’avenir. Les sommes engagées sont colossales. Selon des experts européens, la Chine dépense désormais en soutien public aux industries « cinq fois plus » qu’auparavant, faisant de cette course un tonneau des Danaïdes pour l’Occident, autrement dit, vouloir rivaliser avec les subventions chinoises pourrait devenir un puits sans fond pour les finances publiques occidentales.

Par exemple, un fonds public chinois peut financer à lui seul une gigantesque usine de batteries en Allemagne, non pas pour servir le marché local, mais pour inonder ensuite le reste de l’Europe à prix cassés.

Sur le terrain, la pénalisation se traduit aussi par des méthodes indirectes : la Chine a exigé que de nombreuses implantations industrielles étrangères partagent leur technologie ou localisent une partie de leur production en Chine pour bénéficier de ces aides. Par ailleurs, Pékin favorise l’essor d’entreprises d’État puissantes, qui bénéficient implicitement d’un accès privilégié aux ressources (terres rares, capitaux) et d’une recherche-développement quasi-gratuite. À terme, ces aides massives visent à écraser la concurrence : en inondant le marché mondial, les entreprises chinoises creusent les marges des producteurs européens, les forçant souvent à fermer ou à renoncer à l’investissement.

Perspectives et réaction européenne

Face à ce déséquilibre, l’Europe se trouve à un carrefour. Compenser par ses propres subventions paraît mission impossible tant l’écart est grand. Augmenter les aides aux industries européennes ne suffirait pas. Les économistes insistent désormais sur l’importance d’une action coordonnée au niveau international.

Certains évoquent l’hypothèse de clauses commerciales renforcées, ou de discussions multilatérales pour limiter les subventions déloyales (au G20 ou à l’OMC). D’autres appellent à soutenir en priorité les secteurs stratégiques européens (microprocesseurs, énergie verte, télécommunications) pour préserver une souveraineté industrielle minimale. L’important : réagir.



Le mot de la fin : la Chine, en dopant à outrance ses champions industriels, redessine les marchés mondiaux. Un ciel plus gris plane sur les usines européennes, contraintes de s’ajuster à cette nouvelle donne. Reste à savoir si l’Occident saura riposter collectivement, ou si l’essor chinois en milieu industriel deviendra le cauchemar d’une ère de concurrence non équitable.

Pour aller plus loin : Le rouleau compresseur chinois menace le coeur industriel de l’Europe