Si les vents porteurs sont manifestes, les résultats définitifs restent incertains.

La Chine vise une croissance du produit intérieur brut (PIB) comprise entre 4,5 % et 5,0 % pour l'exercice fiscal 2026. La sécurisation de l'approvisionnement énergétique constitue une pièce maîtresse de ce puzzle. Pour rappel, l'autosuffisance énergétique du pays atteignait déjà 84,4 % en 2025, s'affirmant comme une priorité stratégique centrale.

La crise du détroit d'Ormuz en 2026, découlant du conflit en Iran, n'a fait qu'accélérer la détermination de Pékin à produire davantage sur son sol, à renforcer ses infrastructures et à pivoter plus rapidement vers le gaz et les énergies vertes.

Cette feuille de route est déjà visible dans les statistiques. La production nationale de pétrole brut a progressé de 1,9 % sur un an pour atteindre 35,7 millions de tonnes métriques sur la période janvier-février 2026, témoignant d'une base d'approvisionnement résiliente. Par ailleurs, le ministère des Finances a prolongé les incitations fiscales à l'importation pour l'exploration énergétique jusqu'à la fin du 15e Plan quinquennal (2026-2030), allégeant directement la structure de coûts des producteurs nationaux.

Pour PetroChina Company Limited, premier géant intégré du pétrole et du gaz du pays avec une capitalisation boursière de 1 900 milliards de renminbis (RMB), cette dynamique macroéconomique se traduit par un environnement opérationnel favorable. Le groupe maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'exploration-production (amont) et du raffinage au marketing du gaz naturel et à la distribution de détail (aval). Néanmoins, ces soutiens politiques structurels devront composer avec les pressions immédiates sur les prix des matières premières.

Un bilan contrasté

Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires a reculé de 2,2 % sur un an, s'établissant à 736,4 milliards de RMB contre 753,1 milliards de RMB au premier trimestre 2025. Ce repli s'explique principalement par une baisse de 8,5 % du prix de vente moyen réalisé du pétrole brut, tombé à 64,1 dollars le baril. La modeste progression de 1,7 % de la production de brut, à 343 millions de barils, n'a pas suffi à compenser cet effet prix défavorable.

Cela dit, la dynamique des volumes sur les autres segments est encourageante. Le gaz naturel s'est distingué avec des volumes en hausse de 6,9 % sur un an, à 93,9 milliards de mètres cubes. La chimie a également affiché une solide performance : la production de produits de base a crû de 8,2 % à 10,8 millions de tonnes, tandis que celle d'éthylène a bondi de 21,4 % pour atteindre 2,8 millions de tonnes.

Le bénéfice net du groupe pour le premier trimestre 2026 a progressé de 1,9 % sur un an, s'élevant à 53,5 milliards de RMB contre 52,5 milliards de RMB un an plus tôt. Cette croissance reste toutefois contenue, la faiblesse des cours du brut ayant pesé sur les bénéfices de l'amont, neutralisant en grande partie les gains généralisés enregistrés dans l'aval.

La génération de trésorerie s'est essoufflée ; le flux de trésorerie opérationnel est tombé à 84,5 milliards de RMB, contre 139,5 milliards de RMB au premier trimestre 2025, et le flux de trésorerie disponible (free cash flow) n'a atteint que 29,8 milliards de RMB. Ce recul est dû à une baisse de 5,8 milliards de RMB sur un an du bénéfice du segment amont, conséquence directe de la baisse des prix réalisés et de la contraction du chiffre d'affaires.

Décote boursière

Le titre a connu un beau parcours boursier, progressant de 31,5 % sur l'année écoulée, mais le marché semble encore dubitatif quant à la prochaine phase de croissance. À 7,8 RMB, l'action reste nettement en deçà de son plus haut sur 52 semaines (10,5 RMB), ce qui suggère que le marché sanctionne le sentiment général plutôt que de valoriser les fondamentaux.

Avec un ratio cours/bénéfice (P/E) de 7,9x basé sur les prévisions de résultats pour 2026, le titre se négocie au-dessus de sa moyenne historique sur trois ans (6,8x), indiquant que le marché a déjà intégré une partie des bonnes nouvelles.

Les analystes restent toutefois optimistes : 15 des 16 experts suivant la valeur recommandent l'achat. Cette position reflète une forte conviction dans la résilience des bénéfices de PetroChina malgré la récente faiblesse des flux de trésorerie. L'objectif de cours moyen de 10,5 RMB, en ligne avec le sommet annuel, implique un potentiel de hausse de 25,3 % par rapport au niveau actuel. Les investisseurs franchiront-ils le pas ? L'avenir le dira.

Les zones d'ombre

D'importantes incertitudes planent sur la volatilité des prix internationaux du pétrole et du gaz en 2026, sous l'effet de facteurs géopolitiques. L'intensification de la concurrence, notamment avec l'arrivée de grandes compagnies pétrolières étrangères en Chine, ainsi que les incertitudes liées aux estimations des réserves, constituent également des risques opérationnels. Enfin, les réglementations actuelles et futures sur les émissions de gaz à effet de serre pourraient accroître les coûts de conformité et peser sur la demande d'hydrocarbures.