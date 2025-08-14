Pour ceux qui trouvent que la période estivale est généralement trop calme sur les marchés, celle-ci nous offre largement de quoi nous occuper. Au milieu des publications de résultats, des réunions de politique monétaire et des droits de douane, un sujet passionne tout particulièrement les équipes de recherche macro de Zonebourse : la succession de Jerome Powell à la tête de la Fed.

Un feuilleton qui s’est accéléré depuis la démission surprise de la gouverneure Adriana Kugler au début du mois, qui a donné l’opportunité à Donald Trump de renforcer son influence au sein de la Fed. Pour la remplacer, le président Trump a nommé la semaine dernière son conseiller Stephen Miran.

Pour l’heure, Miran est considéré comme un gouverneur temporaire, qui ne fera qu’achever le mandat de Kugler, qui expire en janvier 2026. Au-delà, il faudra trouver un autre gouverneur, qui sera ensuite probablement appelé à remplacer Jerome Powell. En effet, son mandat de président expire en mai prochain et il faut être gouverneur pour diriger la Fed. Le choix de Donald Trump ne peut donc se porter que sur un gouverneur déjà en place, ou sur ce prochain gouverneur.

Des candidats à la pelle

Et les prétendants ne manquent pas. Selon CNBC, la Maison Blanche considérerait désormais onze candidats pour le poste. Commençons par les noms qui reviennent avec insistance ces dernières semaines : le conseiller économique du président, Kevin Hassett, l’ancien gouverneur, Kevin Warsh, et l’actuel gouverneur Christopher Waller.

A cela s’ajoutent, Michelle Bowman, vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, Marc Sumerlin, ancien conseiller économique sous l’administration Bush, Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas, James Bullard, ex-président de la Fed de St. Louis, ainsi que Larry Lindsey, ancien gouverneur de la Fed. Enfin, deux figures de Wall Street seraient dans la course : David Zervos, stratège en chef marchés chez Jefferies, et Rick Rieder, directeur des investissements en obligations mondiales chez BlackRock.

Au rythme où vont les choses, je ne serai pas surpris de voir la liste s’élargir encore dans les prochains jours. Disons que lorsqu’on citera Mamie Paulette, il sera vraiment temps de s’arrêter. Même si personne ne doute de sa capacité à mettre la pression pour baisser les taux.

Jouer la montre

Comme toujours avec cette administration, derrière une forme assez brouillonne, il y a une logique. Plus de candidats, ce sont plus de gens qui ont intérêt à sortir du bois et à plaider publiquement pour des baisses de taux, ce qui in fine renforce la pression sur Jerome Powell.

Donald Trump, lui, continue de dire qu’il choisira entre "trois ou quatre personnes", dans un timing toujours assez flou. "Je pense que je le nommerai un peu plus tôt", déclarait-il hier. Je ne mettrai pas ma démission dans la balance sur la date de la nomination, mais il a en réalité tout intérêt à laisser traîner les choses.

D’abord, il adore ce type de situation où des gens sont en concurrence pour s’attirer ses faveurs. Comme au bon vieux temps de l’émission The Apprentice. Ensuite, il doit s’assurer de faire le bon choix. Et on ne peut pas exclure que Stephen Miran soit compétent pour le poste. Si tel est le cas, il pourrait très bien rafler la mise et in fine succéder à Jerome Powell.

La loyauté ou la place dans l’histoire

Sachant que pour Donald Trump, c’est essentiellement la loyauté qui compte. Dit autrement, il veut surtout quelqu’un qui poussera systématiquement sa vision de la politique monétaire. Actuellement, cela consiste surtout à soutenir des baisses de taux agressives.

C’est aussi pour cela que Donald Trump prend son temps, il veut s’assurer de cette loyauté. Car une fois nommé, les gouverneurs de la Fed ne doivent en théorie plus rien au président. Ils ont un mandat non renouvelable de 14 ans. La seule subtilité, c’est que le président a un mandat distinct de 4 ans, qui est lui renouvelable. Mais en théorie, ce ne sera plus Donald Trump qui sera en fonction lorsque cette question se posera.

En pratique, un président de la Fed sera davantage préoccupé par sa propre place dans l’histoire que par la loyauté à Donald Trump. Tout le monde a en effet en tête Arthur Burns, président de la Fed de 1970 à 1978. Au fil du temps, il est un peu devenu un contre-modèle, pour avoir été trop influencé par le président Nixon, et in fine avoir trop laissé filer l’inflation.

Aujourd’hui, Donald Trump est en position de force et c’est lui seul qui a la main sur l’identité du successeur de Jerome Powell. Mais une fois son choix fait, les deux seront jetés. Avec le risque d’avoir ensuite des regrets. C’est le constat que faisait Donald Trump hier au Kennedy Center : "Le problème est que vous en nommez un et après ils deviennent mauvais. Ça m’est arrivé plusieurs fois. Vous nommez quelqu’un qui vous a dit tout ce que vous vouliez entendre et une fois qu’ils y sont, ils deviennent mauvais".