Sur les marchés financiers européens, le bouleversement du jour est la décision surprise de KNDS de suspendre son introduction en bourse.

Le groupe franco-allemand - à moins qu’il ne fasse davantage de sens de le décrire comme germano-français - invoque des conditions de marché peu favorables, ce qui ne peut manquer d'interroger tant la conjoncture dans le secteur de la défense du Vieux Continent n'avait pas été aussi porteuse depuis au moins quatre décennies.

Officiellement, les deux actionnaires actuels - l'État français et la famille Wegmann, chacun à hauteur de la moitié du capital - exigeaient une valorisation minimale de 12 milliards d'euros qui, selon plusieurs sources, aurait semblé prohibitive aux investisseurs, peu enclins à participer à l'introduction selon ces termes.

Au regard des fondamentaux de KNDS, une valorisation de cet ordre semble pourtant raisonnable et tout à fait dans les normes du moment, d'autant qu'elle a été significativement rabotée lorsqu'on songe qu'une enveloppe entre 18 et 20 milliards d’euros - pour le coup excessive - était sur la table plus tôt cette année.

Avec un carnet de commandes plein à ras bord, KNDS générait en effet un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros sur le dernier exercice fiscal, couplé à un résultat d'exploitation de 661 millions d'euros. Un multiple de vingt fois ce résultat n’aurait rien présenté d’inhabituel.

Néanmoins, comme nous l'écrivions dans KNDS en bourse : décryptage d'une cotation stratégique, cette marge était anormalement élevée par rapport aux comparables du secteur. Par ailleurs, le groupe avait mis en pause ses investissements de capacité. Or, la signature de nouveaux contrats aurait vraisemblablement exigé un effort significatif sur ce point.

Pas dupes, les investisseurs auraient-ils anticipé une sévère contraction des marges, et une montée en puissance des investissements qui aurait pesé de manière excessive sur les cash-flows et les besoins de financement du groupe ? L'hypothèse est probable.

À moins que KNDS n'utilise ici un prétexte un peu trop rapide pour masquer un développement autrement plus préoccupant, en l'occurrence une nouvelle friction entre la France et l'Allemagne en matière de gouvernance.

Comme nous le rappelions il y a dix jours, l'Allemagne représente l'essentiel du carnet de commandes de KNDS. Est-elle prête à cet égard à accepter une stricte parité avec l'État français, alors qu'un rôle plus senior au capital ne serait pas entièrement illégitime ?

Autre possibilité : l'une des raisons justifiant la cotation de KNDS, on le sait, est la montée en puissance des programmes de chars Leopard - nouvelle version 2A8 - et de véhicules de transport d’infanterie Boxer.

Or, on peut spéculer sur le fait que le gouvernement fédéral allemand et la Bundeswehr revoient actuellement leurs priorités budgétaires, pour privilégier par exemple les drones et les munitions rôdeuses par rapport aux véhicules de combat plus traditionnels qui ont montré leurs limites sur le front ukrainien.

Une chose est en tout cas fort probable : l'excuse de la valorisation de 12 milliards d’euros mal accueillie par les investisseurs ressemble fortement à un écran de fumée pour masquer un problème plus sérieux en coulisses.