La Tchéquie s'équipe de 2 hélicoptères S-70 de Lockheed Martin pour lutter contre les incendies
Publié le 18/11/2025 à 15:34
PZL Mielec, filiale polonaise de Lockheed Martin, annonce la signature d'un contrat de vente de deux hélicoptères Sikorsky S-70 FIREHAWK à Ceská Letecká Servisní et au ministère tchèque de l'Intérieur. Pour rappel, le modèle FIREHAWK correspond à une version dédiée à la lutte contre les incendies développée à partir de l'hélicoptère militaire Sikorsky Black Hawk.
PZL Mielec produit en Pologne les Black Hawk servant de base au FIREHAWK. Les appareils, soutenus par le programme RescEU, seront basés en Tchéquie et mobilisables dans toute l'Europe, avec une option pour un troisième exemplaire.
Cette arrivée intervient après une saison 2025 marquée par plus de 1 million d'hectares brûlés en Europe. Janusz Zakrecki, directeur général de PZL Mielec, souligne que cette technologie 'soutiendra les efforts de réponse aux urgences pendant des décennies'.