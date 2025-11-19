Notre screener met en lumière trois sociétés allemandes du logiciel qui associent dynamique de croissance, solidité financière et valorisation encore raisonnable. Le filtre repose sur la capacité à maintenir une trajectoire bénéficiaire soutenue sans que le marché n'ait déjà tout intégré dans les cours, avec un focus particulier sur le PEG pour mesurer le rapport entre croissance attendue et prix payé.

L’éditeur de logiciels BIM et solutions de modélisation profite de l’essor structurel des investissements immobiliers numériques. La digitalisation de la construction, l’automatisation des processus et la gestion intelligente des infrastructures soutiennent une demande solide. Le groupe bénéficie de son exposition internationale, avec 40% du chiffre d’affaires aux Etats-Unis et 31% en Europe hors Allemagne, un mix géographique qui amortit les cycles économiques locaux. En septembre 2025, Nemetschek signe un accord pour acquérir Firmus AI, spécialiste de l’intelligence artificielle appliquée aux plans de préconstruction, via sa filiale Bluebeam. Cet achat démontre l’engagement du groupe à renforcer ses capacités en IA dans le secteur de la construction.

Les fondamentaux affichent un profil de croissance rentable. L’action a gagné environ 90% sur trois ans et 40% sur cinq ans. La valorisation devient progressivement plus attractive, avec un PEG qui évolue de 2,0 en 2025 à 1,5 en 2026 puis 1,4 en 2027, ce qui signale un rapport croissance/valorisation de plus en plus intéressant pour l’investisseur.

La trajectoire financière est robuste. L’endettement ressort à 136 millions en 2025 avant de devenir négatif en 2026 et 2027 à respectivement -136 et -451 millions. Le groupe disposera donc davantage de trésorerie que de dettes, un signal particulièrement rassurant pour les actionnaires et les investisseurs long terme.

Pour l’investisseur, Nemetschek s’impose comme un dossier de croissance digitale avec une visibilité élevée, porté par des tendances structurelles dans l’immobilier et l’ingénierie.

Le spécialiste des logiciels de gestion du temps de travail continue de profiter de la digitalisation des ressources humaines. Avec 80% du chiffre d’affaires en Allemagne, le groupe s’appuie sur un marché domestique très solide qui adopte massivement les solutions SaaS et l’automatisation des processus RH.

La performance boursière reste remarquable. L’action progresse de 49% sur trois ans et de 75% sur cinq ans. Le PEG est peu exploitable en 2025 en raison d’une baisse ponctuelle du bénéfice, à -104. Il retrouve ensuite un niveau cohérent avec 2,6 en 2026 puis 1,8 en 2027, traduisant un retour à une dynamique bénéficiaire classique pour une entreprise SaaS à forte marge. L’investisseur peut retenir que la baisse temporaire de 2025 ne remet pas en cause la trajectoire de croissance du groupe, et que le titre reste intéressant pour accompagner une histoire SaaS rentable sur le long terme.

La situation bilancielle est un point fort du dossier. La dette nette est déjà négative en 2025 à -109 millions et se renforce à -129 puis -150 millions en 2026 et 2027. La génération de cash excédentaire assure une capacité d’investissement et de distribution très confortable.

Pour l’investisseur, Atoss incarne un dossier de croissance rentable et défensive dans le logiciel, rarement disponible à des niveaux d’évaluation raisonnables sur la durée.

Le leader européen des solutions logicielles d’entreprise accélère sa dynamique commerciale portée par les projets de transformation digitale dans le cloud. Le groupe bénéficie d’une implantation mondiale équilibrée avec 32% du chiffre d’affaires aux Etats-Unis et 30% en Europe et Afrique. Ce mois-ci, SAP a annoncé une collaboration avec Snowflake Inc. pour proposer une extension de sa plateforme “SAP Business Data Cloud”, combinant les données de Snowflake et les applications SAP pour accroître les capacités d’IA d’entreprise. Cette alliance témoigne de la montée en puissance de SAP dans le domaine de la donnée et de l’IA.

La performance boursière est soutenue. Le titre affiche +90% depuis 3 ans et +108% sur cinq ans. Le profil de croissance future est reflété par un PEG à 0 en 2025, puis 2,2 en 2026 et 1,2 en 2027. Cette évolution traduit une normalisation progressive de l’expansion bénéficiaire en ligne avec les investissements cloud à grande échelle.

La solidité financière fait partie des grands atouts de SAP. La dette nette est largement négative avec -4MdsEUR en 2025, -10MdsEUR en 2026 puis -16MdsEUR millions en 2027. Cette position de trésorerie excédentaire renforce la flexibilité stratégique du groupe, tant pour l’innovation que pour les programmes de retour aux actionnaires.

Pour l’investisseur, SAP reste une valeur incontournable du logiciel professionnel mondial, adaptée aux portefeuilles en quête de croissance rentable avec un profil de risque particulièrement maîtrisé.