Faut-il continuer à jouer la tech américaine ? C'est une question que l'on se pose depuis des années face aux performances à deux ou trois chiffres de ces valeurs et à des valorisations élevées. Et pourtant, le constat est toujours le même : c'est le secteur qui surperforme et tire les indices à la hausse.

Si un trou d’air au printemps a pu jeter un doute, l’année 2025 ne remet pas en cause ce constat. Le secteur continue de surperformer le reste de la cote, essentiellement grâce aux 7 Magnifiques et plus spécifiquement à trois d’entre elles : Microsoft, Meta, et Nvidia, en hausse de 25 à 30% cette année. Trois entreprises qui, à elles trois, pèsent plus de 10 000 milliards de capitalisation boursière. Autant dire que l’impact de leurs variations sur les indices n’est pas neutre.

L’écart entre la tech et le reste de la cote ne cesse de se creuser. La surperformance de la tech par rapport au S&P 500 atteint des sommets. Le prix relatif de la tech par rapport aux autres valeurs du S&P 500 est au plus haut historique, et bien au-delà du seuil des deux écarts types. Si ce concept ne parle qu’à quelques geeks des marchés, il est souvent utilisé en finance pour mesurer les niveaux extrêmes.

Sources : Bank of America, Bloomberg

Si la tech écrase tout, c’est pour une raison simple : les fondamentaux sont plus solides. Si on prend les seules 7 Magnifiques, la croissance des bénéfices par action devrait être de 25.7% au deuxième trimestre, contre 6.3% pour le reste du S&P 500.

Source : Factset

Or le seul poids de quelques méga capitalisations qui surfent sur le développement de l’IA suffit à porter les indices à des niveaux records. Et ce, malgré des droits de douane qui commencent à entrer en vigueur, et qui sont désormais à des niveaux plus vus depuis un siècle.

Une situation parfaitement résumée la semaine dernière par mon confrère de Bloomberg, Jonathan Ferro : "Ford : une entreprise de 40 milliards (de capitalisation boursière) qui se plaint des tariffs. Microsoft : une entreprise de 4 trillions qui écrase les estimations". Et de conclure en citant Rick Rieder (Blackrock) : "les marchés n’ignorent pas les risques ; ils pricent un système construit pour les absorber".