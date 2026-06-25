En ordre dispersé hier soir, les indices américains sont attendus dans le vert ce jeudi à l'ouverture. Après 15 minutes de cotations, le Dow Jones gagne 0,57%, le S&P 500 grappille 0,15% et le Nasdaq 100 avance de 0,82%, soutenus notamment par les valeurs technologiques, après les résultats et perspectives très appréciés de Micron.

Hier soir, après la clôture à New York, Micron Technology a rassuré lors de la publication de ses résultats trimestriels et de ses prévisions qui étaient très attendus. Le spécialiste des produits mémoires et des semi-conducteurs a vu son chiffre d'affaires du troisième trimestre atteindre 41,46 milliards de dollars, contre des attentes à 35,91 et un précédent à 9,30 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 25,11 dollars, nettement au-dessus du consensus situé à 20,86 dollars. En parallèle, la société a relevé ses objectifs pour le trimestre en cours.



Le titre Micron affiche une hausse de 16,57% et cette publication soutient également tous les grands acteurs du secteur comme c'est déjà le cas en Europe : ASM International (+4,67%), Infineon Technologies (+4,37%), ASML Holding (+4,51%), BE Semiconductors (+1,57%), STMicroelectronics (+4,40%), ou encore Soitec qui gagne 5,59%.



Au niveau du conflit au Moyen-Orient, peu d'avancées pour l'instant, Washington et Téhéran se contentent de déclarations autour du détroit d'Ormuz. Alors que l'Iran promet une taxe sur tous les passages dans cette voie navigable, Marco Rubio, le secrétaire d'Etat américain, prévient : "si nous acceptons que l'on puisse faire payer l'utilisation d'une voie navigable internationale parce qu'elle se trouve à proximité de son espace territorial, cela se propagerait alors à travers le monde comme une épidémie".



Le prix du baril reste toutefois orienté à la baisse. A New York, le WTI cède 0,80%, à 69,42 dollars, et le Brent de la mer du Nord à Londres, recule de 0,13%, à 72,96 dollars.



Sur le marché des devises, le dollar est quasi-stable face à la monnaie unique (-0,04%) et se négocie à 0,8806 dollar.



Un gros agenda macro-économique



Plusieurs statistiques d'envergure ont déjà été publiées aux Etats-Unis. Au premier trimestre, la croissance américaine a finalement été meilleure que prévu, après une révision à la baisse lors d'une publication préliminaire. Le Produit Intérieur Brut des Etats-Unis a ainsi progressé de 2,1% sur les trois premiers mois de l'année, contre une estimation précédente de +1,6%. Il parvient ainsi à faire mieux que sa toute première estimation, qui laissait entrevoir une progression de 2%.



L'indice des prix PCE américain a progressé de 4,1% en mai, en rythme annuel, comme attendu, après +3,8% en avril. En rythme mensuel, il s'élève à +0,4% contre +0,5% attendu, après +0,4% en avril.



Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 215 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 15 juin, un chiffre en baisse de 12 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été révisé à la hausse, de 226 000 à 227 000), un niveau inférieur au consensus qui tablait sur 225 000 nouvelles inscriptions.



Contrat prometteur pour Lockheed Martin



Lockheed Martin va augmenter fortement ses capacités de production grâce à un contrat pluriannuel du gouvernement américain, destiné à renforcer les capacités de défense antimissile des Etats-Unis et de leurs alliés. Il s'agit d'un contrat de 7 ans, sous la forme d'une "undefinitized contract action" (contrat dont certains termes restent à finaliser), pouvant atteindre 35 MdsUSD pour quadrupler la production des intercepteurs THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), un système de défense antimissile de haute altitude.