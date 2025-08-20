Curieuse séance boursière hier. Les valeurs cycliques européennes se sont un peu enflammées, mais le secteur technologique américain a piqué du nez. Au milieu de tout ça, les valeurs de la défense ont été secouées par la perspective d'une évolution positive du conflit russo-ukrainien. Ça brasse pas mal en attendant le rendez-vous prévu avec le patron de la banque centrale américaine, vendredi.

Parfois, même quand on est un peu expérimenté, on peut écrire des âneries. Par exemple hier dans cette même chronique, j'expliquais que la rencontre entre les Européens et Trump n'avait pas beaucoup fait bouger les lignes au sujet d'un cessez-le-feu en Ukraine. Ça avait l'air d'être le cas, sauf que les actionnaires des valeurs de la défense se sont pris un bon retour de manivelle en pleine face. De -10% pour l'italien Leonardo à -4% pour le français Thales. Le secteur a perdu collectivement 2,1%, soit la plus mauvaise performance de toutes les spécialités européennes. Conclusion temporaire ? Le marché a intégré assez brutalement une probabilité accrue d'issue négociée en Ukraine, ce qui a entraîné des dégagements sur le pari le plus rentable de l'année sur le vieux continent… et une mauvaise perception de la situation par votre serviteur. Comme dit mon voisin Emile, "tu ferais mieux de t'éclaircir la tête avec un petit verre de gnôle avant d'écrire tes trucs, tu serais plus clairvoyant. Prends-en toujours un deuxième par précaution, ça aide pour le style".

La contreperformance des marchands d'armes était d'autant plus visible que le reste de la cote européenne a fait la fiesta hier, tractée par les valeurs cycliques. LVMH, Renault, Bayer ou Puma sont sortis de leur déprime pour s'offrir un gros rebond. Paris, Zurich, Varsovie et Stockholm ont gagné plus de 1%. Le souci, c'est que l'Europe a choisi de se réveiller pile au moment où Wall Street a l'air de recommencer à douter. Le Nasdaq 100 a chuté de 1,4% hier, plombé par ses dix plus grosses techs, notamment les deux vedettes de l'IA, Nvidia (-3,5%) et Palantir (-9,4%). Le mouvement a entraîné le S&P 500 en baisse de 0,6%, même si 30% seulement des valeurs de l'indice ont reculé. Mais parmi ces 30%, figuraient les poids lourds. Le Dow Jones a joué son rôle amortisseur habituel en grappillant 0,02% grâce à la hausse de 3,2% de The Home Depot, qui est la 4e action la plus influente du vieil indice. Je vous rappelle que le Dow a un fonctionnement un peu archaïque, puisque c'est un indice de prix, ce qui veut dire que les actions au cours le plus élevé sont celles qui pèsent le plus. Comme The Home Depot vaut environ 400 USD l'action alors que Nvidia vaut 175 USD, l'action du distributeur a davantage de poids dans le Dow, même si sa capitalisation boursière est dix fois inférieure.

Cette poussée d'aversion au risque intervient à un moment où la valorisation moyenne du S&P 500 a dépassé le cap de 22 fois les résultats attendus dans 12 mois, soit un retour sur le pic des 20 dernières années, à comparer avec une moyenne de 15,9. Elle se produit aussi avant le mois de septembre, qui est statistiquement le moins favorable de l'année pour la bourse aux Etats-Unis sur la base de 98 ans de données. Sur les cinq dernières années, seul le millésime 2024 avait généré un rendement positif (+2,2%), alors que les quatre précédents s'étaient soldés par des baisses allant de -3,9% (en 2020) à -9,3% (en 2022). Chez les traders d'options, un indicateur qui mesure les couvertures contre une grosse chute par rapport aux couvertures contre une petite baisse a atteint un pic de trois ans, selon les informations obtenues par Bloomberg.

Cette prudence coïncide évidemment aussi avec la perspective d'un discours important du président de la Fed, Jerome Powell, depuis le symposium de Jackson Hole. Les financiers se demandent toujours si la banque centrale va conserver un biais rigide en mettant en garde contre le risque inflationniste, ce qui limiterait le potentiel de baisse de taux espéré par le marché. Wall Street pense qu'il y a 85% de chances pour que les taux US reculent d'un quart de point en septembre, mais les coups d'après sont pour le moins incertains. Les mots de Powell seront très importants, une fois de plus. Donald Trump a maintenu la pression en martelant sur Truth Social que le président de la Fed est nuisible, tout en ajoutant "il n'y a pas d'inflation, et tous les signes indiquent une baisse importante des taux". Son Secrétaire au Trésor, Scott Bessent, n'a pas visé Powell, mais il a distribué les bons et les mauvais points commerciaux. S'il a estimé que le statu quo actuel avec la Chine satisfait les deux parties pour le moment, il a brocardé l'Inde et ses oligarques qui profitent de l'achat de pétrole russe. La Russie qui reste au centre des interrogations géopolitiques évoquées en ouverture de cette chronique : Vladimir Poutine est-il réellement prêt à faire la paix avec Volodymyr Zelensky, et surtout à quel prix ?

En Asie Pacifique, la méforme technologique américaine pèse sur le moral des troupes. Si l'Inde et l'Australie parviennent à surnager sur de petits gains, Taiwan plonge de 3% et le Japon perd 1,5%. La Corée du Sud et Hong Kong cèdent entre 0,5 et 1%. L'Europe est attendue en baisse, avec des indicateurs de Wall Street qui continuent à regarder vers le bas en dépit de la correction du Nasdaq hier.

Le CAC 40 rend 0,4% à 7948 points à l'ouverture. Le SMI lâche 0,4% lui aussi, à 12 163 points. Le Bel 20 reprend en revanche 0,2% après avoir reculé la veille.

Au programme aujourd'hui : l'indice des prix à la production en Allemagne, l'indice des prix à la consommation au Royaume-Uni et dans la zone euro, puis aux Etats-Unis, les stocks de brut DOE et l'indice de confiance des consommateurs. Tout l'agenda ici.

Aberdeen Group : RBC Capital passe de sous-performance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 140 GBX à 195 GBX.

Cbrain : ABG Sundal Collier passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 230 DKK.

Eurazeo : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 95 à 85 EUR.

HelloFresh : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 11 à 9,50 EUR.

Huber+Suhner : Research Partners reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 126 à 131 CHF.

Intesa Sanpaolo : Citi reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 5,10 à 6,50 EUR.

Jyske Bank : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 695 DKK à 767 DKK.

KBC Groupe : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 110 à 120 EUR.

LVMH : CICC passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 550 à 480 EUR.

NIBE Industrier : Inderes passe d'alléger à vendre avec un objectif de cours de 40 SEK.

Prysmian : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 78 à 85 EUR.

Straumann : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 120 à 113 CHF.

Swiss Life : Oddo BHF passe de surperformance à conserver avec un objectif de cours de 900 CHF.

Trifork Group : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 95 DKK à 115 DKK.

United Utilities : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1280 GBX à 1535 GBX.

Vinci : DZ Bank AG Research reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 142 à 150 EUR.

Watches Of Switzerland Group : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 555 à 425 GBX.

Saint-Gobain vend un terrain appartenant à CSR en Australie pour 320 MEUR.

Jean-Laurent Poitou va remplacer Ben Page comme directeur général d'Ipsos.

Le patron de Carmat dépose une offre de reprise, qui ne devrait pas empêcher la liquidation de la société dans sa structure actuelle.

Drone Volt et TotalEnergies concluent un partenariat.

Nacon lance son pack de simulation de course sous licence PlayStation 5.

