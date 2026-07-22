La reprise du conflit au Moyen-Orient fait à nouveau remonter le baril de pétrole et les rendements obligataires. Mais pas de quoi, à ce stade, perturber les actions. L'engouement autour de l'IA est plus fort que la géopolitique. Et pour continuer sur cette lancée, les résultats d'Alphabet, attendus ce soir après la clôture, seront un test important.

Depuis le début de la semaine, nous avons beaucoup commenté le retour des tensions au Moyen-Orient et ses conséquences. Une reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l’Iran qui nous replonge dans l’ambiance du printemps. Un marché qui était freiné par la géopolitique d’un côté, et soutenu par la tech de l’autre. Mais à la fin, c’était plutôt l’IA qui gagnait et les indices qui continuaient d’avancer.

C’est encore ce que nous avons connu hier. Les indices américains ont fini dans le vert, avec une nouvelle surperformance du Nasdaq, bien aidé par les Micron, Western Digital, Sandisk et autre Teradyne. Après la clôture, Super Micro a entretenu cet optimisme. L’entreprise a enregistré 60 milliards de dollars de commandes grâce à la forte demande pour ses serveurs. Le titre s’est envolé de plus de 20%. L’Europe a été entraînée dans ce mouvement, ce qui a permis de terminer la séance au plus haut. A la clôture mardi soir, l’EuroStoxx 50 affichait une hausse de 0.94%, grâce notamment à ASML (+5%) et Infineon (+5.5%).

Et pourtant, la tension ne semble pas retomber au Moyen-Orient. Et l’horizon a plutôt tendance à s’assombrir pour le marché pétrolier. Nous parlions mardi matin du détroit de Bab el-Mandeb que les Houthis du Yémen menacent de fermer. Il semblerait que cette seule menace ait déjà un impact puisque trois pétroliers qui venaient de charger du brut saoudien à Yanbu ont fait demi-tour mardi, préférant passer par le canal de Suez. Donald Trump, de son côté, a assuré que les Houthis n'avaient pas encore fermé le détroit et a menacé d'intervenir s'ils le faisaient. "Pour l'instant, cela n'est pas arrivé. Cela pourrait arriver, mais nous nous occupons des choses. Si une telle chose se produit, nous réglerons le problème."

Je reprends cette citation de Donald Trump parce qu’elle est typique du locataire de la Maison Blanche. Entre le chaud et le froid et avec toujours cette impression de flou artistique. Et ce qui est merveilleux, c’est que cette déclaration de Donald Trump fonctionne sur presque tous les sujets. Les mauvaises herbes dans votre jardin, le retour en force des moustiques, la démission de la ministre de la transition écologique, Monique Barbut, ou encore un stagiaire de Zonebourse qui voudrait prendre ma place.

En attendant d’être remplacé par la génération 2004, le baril de Brent s’est à nouveau installé au-dessus des 90 dollars et les investisseurs suivent comme le lait sur le feu l’évolution de la situation au Moyen-Orient.

L’autre sujet qui va les intéresser ce mercredi, ce sont les publications d’Alphabet et de Tesla, qui auront lieu après la clôture de Wall Street. Et c’est évidemment la première qui concentre les enjeux. Alphabet devra démontrer que les dizaines de milliards de dollars investis dans l’IA peuvent être payants. Autrement dit, il faudra afficher une solide croissance du chiffre d’affaires, en particulier dans le cloud. L’autre point d’attention, ce sont les prévisions de Capex. Celles-ci seront-elles à nouveau relevées ? C’était le cas lors des trimestres précédents. Et surtout comment réagira le marché ? Les investisseurs achètent de moins en moins les hausses des budgets de Capex et les hyperscalers dans leur ensemble ont sous-performé le Nasdaq cette année, ce qui est assez rare pour être souligné.

Les autres résultats à suivre aujourd’hui seront ceux de Philip Morris, GE Vernova, Texas Instruments, IBM, AT&T ou encore ServiceNow. En Europe, Dassault Aviation, Banco Santander, Iberdrola, Unicredit, Equinor, ainsi que Deutsche Börse seront à suivre.

En Asie Pacifique, c’est aussi l’engouement autour des valeurs technologiques qui prend le pas sur la hausse du pétrole. Les actions sud-coréennes, taiwanaises et japonaises enregistrent ainsi de belles progressions.

Dans le reste de l’actualité :

L'administration Trump se prépare à instaurer de nouveaux tarifs douaniers sur les produits en provenance de dizaines de partenaires commerciaux d'ici vendredi, selon Bloomberg. Et ce alors que les taxes mondiales temporaires de 10% arrivent à échéance.

Selon le Wall Street Journal, Donald Trump aurait approuvé un accord avec l'Arabie saoudite qui doterait le pays d'un programme nucléaire civil et pourrait ouvrir la voie à l'enrichissement d'uranium sur le territoire du royaume.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h00 : Inflation à la consommation (CPI) juin 2026 (Royaume-Uni)

08h00 : Inflation à la production (PPI) T2 2026 (Royaume-Uni)

16h30 : Stocks pétroliers EIA (brut, essence, distillats) sem. du 18 juillet (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Airbus : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger avec un objectif de cours réduit de 214 à 208 EUR.

Burberry Group : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 14 GBP à 1 350 GBX.

Danone : Jefferies dégrade à sousperformance d'achat avec un objectif de cours réduit de 80 EUR à 62 EUR.

HSBC Holdings : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 182 à 200 HKD.

Julius Bär Gruppe : Mediobanca maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 64 à 70 CHF.

Lufthansa : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 11 à 11,20 EUR.

Novartis : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 120 à 125 CHF.

Reckitt Benckiser Group : Jefferies passe de conserver à surperformance avec un objectif de cours relevé de 5 600 GBX à 5 900 GBX.

Rio Tinto : JP Morgan maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 8 250 GBX à 8 270 GBX.

Ryanair Holdings : Raymond James maintient sa recommandation d'achat fort avec un objectif de cours réduit de 84 à 78 USD.

Sandvik : JP Morgan dégrade à neutre de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 460 SEK à 400 SEK.

Sonova Holding : UBS passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 206 CHF à 242 CHF.

Standard Chartered : JP Morgan maintient une recommandation surpondérer avec un objectif de cours relevé de 275 à 295 HKD.

Swatch Group : Oddo BHF maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours relevé de 136 à 153 CHF.

Vallourec : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 28 à 27 EUR.

Zalando : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 31 à 35 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.