Rebond sur les semiconducteurs à Wall Street, spéculation bancaire en Italie, yo-yo pétrolier au Moyen-Orient, introductions en bourse hors normes : les marchés ne manquent pas de sujets. Mais l'essentiel, hier, était d'éviter l'emballement baissier. Mission accomplie, pour l'instant.

Le gros enjeu de la séance de la veille aux Etats-Unis était de tester la capacité du marché à enrayer une baisse qui aura coûté 5% au Nasdaq 100 en deux séances. De ce point de vue, la journée fut couronnée de succès, puisque l'indice technologique américain a repris 1,6%. C'est seulement le tiers du chemin, mais ça évite l'effet boule-de-neige qui peut s'emparer des marchés quand ils sont un peu nerveux. Ce sont les entreprises des semiconducteurs, étrillées sur la séance précédente, qui ont sonné le réveil. Le reste de la cote n'a pas vraiment participé, comme en témoignent le gain limité de 0,3% affiché par l'indice S&P 500, et a fortiori la baisse de 0,2% du Dow Jones. On retiendra surtout que la glissade a été stoppée grâce à l'appétit manifestement insatiable des investisseurs pour les puces.

En Europe, les indices n'avaient pas décroché en fin de semaine dernière. Ils n'ont donc pas de redécollé hier. La couleur dominante était le rouge clair, même si deux marchés se sont distingués. Les Pays-Bas ont grappillé 0,4%, grâce à leur surexposition technologique (ASML, BE Semiconductor, ASM International). L'Italie s'est adjugée 0,6% alors que la spéculation a enfiévré le très copieux segment bancaire transalpin, dans le sillage de l'offre de rachat d'Intesa sur Banca Monte Dei Paschi, également courtisée par Banco BPM. Il y a plus de banques cotées en Italie que d'agences immobilières dans une rue d'Annecy.

L'indice Stoxx Europe 600 n'a pas connu de variation de plus de 1% au cours des dix dernières séances, qui se sont soldées par quatre hausses pour six baisses. Il progresse de 5% depuis le 1er janvier. Rien de très enthousiasmant, mais du vert quand même.

Dans le domaine géopolitique, la Maison Blanche expérimente le concept de poudrière, comme les administrations précédentes l'ont déjà vécu. La situation au Moyen-Orient n'est pas stabilisée. Les marchés financiers continuent à faire monter le pétrole quand ils perçoivent un regain de tension et à le faire baisser dans le scénario inverse. Le yoyo pétrolier est plutôt positionné vers le bas ce matin, après la suspension des attaques entre l'Iran et Israël. Un entretien entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou a contribué à revenir à une position médiane, même si l'Etat hébreu poursuit ses opérations au Liban. Le Brent a reculé à 93,40 USD le baril, en baisse de 6% sur un mois mais en hausse de 53% depuis le début de l'année.

La narration positive sur la technologie reste entretenue par les introductions en bourse géantes. Plusieurs médias ont éventé un secret de polichinelle : le carnet d'ordres de SpaceX croulerait sous les ordres d'achat. Plusieurs groupes financiers aux poches profondes auraient déposé des demandes dépassant 10 milliards de dollars. Pour ne pas être en reste, OpenAI a déposé son dossier préliminaire d'entrée en bourse, celui qu'on dit "confidentiel" et qui ne contient encore ni calendrier, ni chiffres précis. Le propriétaire de ChatGPT pourrait viser l'automne pour l'opération. Le grand rival, Anthropic, avait lui aussi déposé son dossier préliminaire il y a peu. Ça sent la guéguerre boursière à venir.

La journée de mardi n'est traversée par aucun indicateur majeur. Les choses se joueront plutôt demain avec l'inflation américaine de mai et la décision de la Banque du Canada sur ses taux. Cette nuit, la Chine a toutefois publié des chiffres d'import-export très solides, dopés par les expéditions aux Etats-Unis. Ils ont bénéficié d'un effet de base favorable et de l'appel d'air pour les composants liés à l'IA.

En Asie-Pacifique, la chute décérébrée de la veille en Corée du Sud est effacée par une hausse absurde ce matin : +7,3% pour le KOSPI, qui avait perdu 8,3% hier. Le Japon gagne 2,2% et Taiwan 2,7%. L'Australie et Hong Kong reculent de 0,2%. L'Inde prend 0,1%.

Le CAC 40 démarre la journée en baisse de 0,24% à 8 178 points. Le SMI recule de 0,3% à 13 282 points. Le Bel 20 limite son repli à 0,1% à 5 545 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h00 : Commerce extérieur avril 2026 (Allemagne)

08h00 : Production industrielle avril 2026 (Allemagne)

14h30 : Balance commerciale US mai 2026 (Etats-Unis)

16h00 : Ventes dans l'immobilier ancien mai 2026 (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Air Liquide: BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 200 à 181,82 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 197 EUR à 179 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 210 EUR à 191 EUR.

Bouygues: New Street Research maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 61 à 67 EUR.

Fastned : Stifel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 34 EUR à 50 EUR.

Givaudan : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 3000 CHF à 3300 CHF.

GTT: Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 230 à 240 EUR. AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 222 à 228 EUR.

Havas : Berenberg démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 27 EUR.

Hexagon: JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 115 à 85 SEK.

Italgas: Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 10 à 11,60 EUR.

Kardex Holding: UBS reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 357 à 346 CHF.

Lufthansa: AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à vendre avec un objectif de cours réduit de 7,57 à 7 EUR.

Mersen : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 25 à 48 EUR.

Partners Group : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1280 à 1040 CHF.

Publicis : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 118 EUR.

Société Générale: Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 84 EUR à 90 EUR.

Soitec : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 150 à 180 EUR.

Solaria : Bestinver Securities reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 17 à 23,50 EUR.

Stellantis: Citi reste à conserver et réduit l'objectif de cours de 7,50 à 7,20 EUR.

Trigano : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 205 à 191 EUR.

UCB : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 281 EUR à 293 EUR.

WPP : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 405 GBX.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

GSK va faire l'acquisition de Nuvalent pour 10,6 MdsUSD.

Bellway anticipe une modération de la demande et une hausse des coûts tout en maintenant ses perspectives pour l'exercice 2026.

Les parlementaires suisses envisagent un nouveau compromis sur les fonds propres d'UBS.

AstraZeneca publie des résultats encourageants pour son comprimé anti-obésité en essai de phase III.

Les investisseurs exigent de la clarté sur l'éviction du président de BP Plc, selon le FT.

PAI Partners se retire de la course au rachat de la division Nestlé Waters.

Relx lance un programme de rachat d'actions de 200 millions de livres sterling.

Rio Tinto augmente de 30% son investissement communautaire annuel au Canada à 13 millions de dollars canadiens.

Banca Monte dei Paschi va examiner les propositions de Banco BPM et d'Intesa Sanpaolo.

Les principales publications du jour: Bellway.

D'Amérique du Nord

Le CEO de Nvidia décline l'invitation à témoigner devant le Sénat sur le contrôle des exportations de puces.

Le cofondateur de Siri qualifie la mise à jour d'Apple de première étape majeure.

Microsoft, HSBC et d'autres géants signent un accord avec le Royaume-Uni sur l'adoption de l'IA en entreprise.

Meta fait l'objet d'une enquête de l'autorité italienne de la concurrence sur l'outil d'IA de WhatsApp.

Cadence et Intel renforcent leur collaboration autour de la technologie Intel 14A.

Sempra et Qualcomm lancent avec l'UC San Diego une initiative de surveillance des incendies par IA.

Merck et Gilead interrompent l'essai de phase 3 combinant le Trodelvy et le Keytruda dans le cancer du poumon.

Uber voit son offensive sur Delivery Hero contrariée par une startup saoudienne.

Les principales publications du jour: Robinhood Markets.

D'Asie et d'ailleurs

Le Pentagone accuse Alibaba, Tencent, BYD et CATL de liens avec l'armée chinoise.

Le PDG de Vale affirme que la demande de métaux reste robuste malgré le conflit avec l'Iran.

Tencent fixe les conditions de son emprunt obligataire de 4 milliards de dollars.

SK Hynix commande pour 44,2 milliards de wons d'équipements à Hanmi.

Commonwealth Bank n'est plus actionnaire substantiel de Karoon Energy.

Hitachi renforce son alliance avec Google Cloud pour progresser en IA physique et cybersécurité.

Sony s'apprête à lancer un nouvel Xperia doté de fonctions photo boostées à l'IA.

ANZ signe un partenariat d'impact de deux ans avec la First Nations Foundation.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.