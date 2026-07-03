BlackBerry Limited entame sa prochaine phase de croissance avec une envergure accrue, mais l'execution reste le facteur de differenciation ultime.

Les constructeurs automobiles s'assurent que les vehicules beneficient d'une mise a niveau technologique. Il est ici question de vehicules definis par logiciel (SDV), de mises a jour a distance, d'une connectivite constante et de l'integration de l'intelligence artificielle (IA). McKinsey & Company prevoit que le marche mondial des logiciels et de l'electronique automobile pourrait atteindre 519 milliards de dollars americains d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel compose (CAGR) de 4,5%.

Cependant, ces voitures de haute technologie s'accompagnent de menaces en matiere de cybersecurite. Le cadre reglementaire des Nations Unies, l'UNECE WP.29, impose desormais sa loi en obligeant les constructeurs a installer des systemes de gestion de la cybersecurite. Les fabricants devront verrouiller la securite, de l'usine au domicile du client, en utilisant des mises a jour logicielles regulieres pour detecter, surveiller et neutraliser les cybermenaces.

Ces developpements mettent en lumiere BlackBerry Limited - oui, la meme entreprise a l'origine des telephones iconiques a clavier physique qui etaient une obsession pour les cadres dirigeants et les adolescents au debut des annees 2010.

Alors que les telephones physiques ont officiellement tire leur reverence, BlackBerry a reussi l'un des plus grands pivots du monde technologique : les logiciels de vehicules de nouvelle generation. Aujourd'hui, l'entreprise exploite deux segments majeurs : QNX, qui fournit des systemes d'exploitation en temps reel (RTOS) pour les voitures et les applications critiques de securite ; et Secure Communications, qui prend en charge des outils de communication numerique securises pour les gouvernements et les industries reglementees.

Evolution des marges

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2027 a augmente de 26,0% sur un an pour atteindre 152,9 millions de dollars contre 121,7 millions de dollars, soutenu par la croissance de ses principaux segments d'activite. Le chiffre d'affaires de QNX a progresse de 25,7% sur un an pour s'etablir a 72,3 millions de dollars au T1 27 contre 57,5 millions de dollars au T1 26, tandis que celui de Secure Communications a atteint 73,6 millions de dollars au T1 27 contre 59,5 millions de dollars au T1 26, soit une hausse de 23,7% sur un an.

Les redevances QNX a marge plus elevee et un flux de revenus stable provenant du segment Secure Communications ont favorise l'amelioration de la rentabilite. Le resultat operationnel a grimpe a 15,3 millions de dollars au T1 27 contre 2,0 millions de dollars au T1 26, en hausse de 665,0% sur un an, bien que les charges d'exploitation aient ete tirees vers le haut par les couts de R&D et les frais generaux et administratifs.

En consequence, le benefice net est passe de 1,9 million de dollars au T1 26 a 8,5 millions de dollars au T1 27, soit une progression de 347,4% sur un an. La marge nette s'est amelioree pour atteindre 5,6% au T1 27 contre 1,6% au T1 26, refletant une meilleure conversion des benefices au cours du trimestre.

Le flux de tresorerie a ete peut-etre le chiffre le plus encourageant. Le flux de tresorerie disponible (FCF) s'est ameliore pour atteindre un excedent de 1,7 million de dollars au T1 27, contre un deficit de 18,9 millions de dollars au T1 26.

En terrain eleve

Le titre a connu un rallye extraordinaire au cours de l'annee ecoulee, grimpant de 183,8% et portant la capitalisation boursiere de la societe a 6,4 milliards de dollars. L'action se negocie desormais a 16,3 dollars canadiens (11,5 dollars americains), juste en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 18,4 dollars canadiens (13 dollars americains), temoignant d'un optimisme croissant quant aux perspectives de l'entreprise.

Ce rallye a toutefois depasse la conviction de Wall Street. Parmi les six analystes qui suivent la valeur, deux maintiennent une recommandation d'achat, tandis que quatre recommandent de conserver le titre. L'objectif de cours moyen s'etablit a 8,1 dollars americains, ce qui est bien inferieur au cours actuel de l'action, impliquant un potentiel de baisse de 29,7%. Cet ecart suggere que le marche pourrait integrer des perspectives plus optimistes que ne le justifient les attentes des analystes.

Un pari risque ?

Le segment Secure Communications est expose a d'importants contrats gouvernementaux qui ne se concluent pas a chaque trimestre. Cela pourrait entrainer des fluctuations du chiffre d'affaires et des benefices, car les gros contrats peuvent etre attribues de maniere irreguliere d'un trimestre a l'autre. La strategie de BlackBerry repose de plus en plus sur l'augmentation de la quantite de logiciels deployes dans chaque vehicule. De plus, miser sur de nouvelles technologies, telles que l'IA physique et Alloy Kore, rend la croissance future dependante de l'adoption par les clients.