La technologie de KBR retenue pour équiper la plus grande usine de SAF d'Europe du Nord
Le groupe d'ingénierie américain a été choisi pour sa technologie PureSAF. Il accompagnera ainsi NorSAF dans un projet de carburants d'aviation durables en Lettonie, avec une mise en service prévue à l'horizon 2030.
KBR annonce que NorSAF, producteur balte de carburants d'aviation durables (SAF), a retenu sa technologie propriétaire PureSAF pour une future usine qui doit devenir le plus grand site de production de SAF et d'e-SAF d'Europe du Nord.
Le groupe américain accordera une licence pour cette technologie développée par Swedish Biofuels AB dans le cadre d'un projet soutenu par Avia Solutions Group. L'installation doit produire 100 000 tonnes de SAF et d'e-SAF par an, avec un démarrage prévu en 2030.
La production sera destinée aux compagnies aériennes des pays baltes, d'Europe du Nord et d'autres marchés européens. Le projet s'inscrit dans le cadre des objectifs européens de décarbonation du secteur aérien, alors que le règlement ReFuelEU Aviation impose une incorporation minimale de 6% de SAF dans les carburants aviation dès 2030, puis 70% d'ici 2050.
Jay Ibrahim, président de KBR Sustainable Technology Solutions, a souligné que le procédé PureSAF permettait de produire un carburant aviation "100% compatible" sans mélange avec du kérosène conventionnel. NorSAF met de son côté en avant l'utilisation de matières premières européennes afin de renforcer la souveraineté énergétique régionale.
Le titre KBR affiche un repli de l'ordre de 18% depuis le début de l'année à Wall Street.
KBR, Inc. fournit des solutions scientifiques, technologiques et d'ingénierie aux gouvernements et aux entreprises du monde entier. Les segments d'activité de la société comprennent « Mission Technology Solutions » et « Sustainable Technology Solutions ». Le segment « Mission Technology Solutions » propose des solutions d'accompagnement tout au long du cycle de vie pour des programmes et missions dans les domaines de la défense, du renseignement, de l'espace et de l'aviation, destinés à des organismes militaires et autres agences gouvernementales, principalement aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Le segment d’activité « Sustainable Technology Solutions » s’appuie sur un portefeuille d’environ 85 technologies de procédés exclusives axées sur la durabilité, qui réduisent les émissions, améliorent l’efficacité et/ou accélèrent et facilitent la transition énergétique dans l’ensemble du secteur industriel, dans quatre secteurs verticaux principaux : l’ammoniac/le gaz de synthèse, la chimie/la pétrochimie, le raffinage propre et les solutions de procédés circulaires/d’économie circulaire. Il propose également des services, notamment de conseil et de consultation, axés sur la sécurité énergétique.
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.