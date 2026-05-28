La technologie de KBR retenue pour équiper la plus grande usine de SAF d'Europe du Nord

Le groupe d'ingénierie américain a été choisi pour sa technologie PureSAF. Il accompagnera ainsi NorSAF dans un projet de carburants d'aviation durables en Lettonie, avec une mise en service prévue à l'horizon 2030.

KBR annonce que NorSAF, producteur balte de carburants d'aviation durables (SAF), a retenu sa technologie propriétaire PureSAF pour une future usine qui doit devenir le plus grand site de production de SAF et d'e-SAF d'Europe du Nord.



Le groupe américain accordera une licence pour cette technologie développée par Swedish Biofuels AB dans le cadre d'un projet soutenu par Avia Solutions Group. L'installation doit produire 100 000 tonnes de SAF et d'e-SAF par an, avec un démarrage prévu en 2030.



La production sera destinée aux compagnies aériennes des pays baltes, d'Europe du Nord et d'autres marchés européens. Le projet s'inscrit dans le cadre des objectifs européens de décarbonation du secteur aérien, alors que le règlement ReFuelEU Aviation impose une incorporation minimale de 6% de SAF dans les carburants aviation dès 2030, puis 70% d'ici 2050.



Jay Ibrahim, président de KBR Sustainable Technology Solutions, a souligné que le procédé PureSAF permettait de produire un carburant aviation "100% compatible" sans mélange avec du kérosène conventionnel. NorSAF met de son côté en avant l'utilisation de matières premières européennes afin de renforcer la souveraineté énergétique régionale.



Le titre KBR affiche un repli de l'ordre de 18% depuis le début de l'année à Wall Street.