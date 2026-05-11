Invest Securities maintient son conseil à l'achat sur le titre GL events avec un objectif de cours de 45,6 E.
L'analyste estime que la force du modèle de GL events est de combiner les métiers de l'événementiel (conseil & logistique + exploitation de sites + organisation de salons), qui bénéficient de synergies internes, issues d'un effet d'entraînement.
"En outre, le groupe dispose de multiples axes de croissance dont la pénétration de pays à plus forte croissance économique, la captation de Jumbo events et le M&A, ce que permet un bilan solide à la capacité d'endettement préservée" indique Invest Securities.
L'analyste juge que le potentiel de progression de la marge d'EBITDA ajusté est réel grâce aux économies d'échelle et effets de taille, à l'impact relutif des Jumbo event, de la concession remportée du Stade de France, des acquisitions (23 salles de Fimalac) et de la reprise des activités en Chine.
L'analyste anticipe c.+12% de TCAM des BPA entre 2025 et 2027e (hors ADD Group).
Selon Invest Securities, la valorisation est attractive à 8,5x le PE 2027e sur ses estimations.
GL events est un acteur intégré des métiers de l'événementiel. Le CA par activité se répartit comme suit :
- Ingénierie et logistique événementielle (56,2% ; GL events Live) ;
- Gestion d'espaces événementiels (29,9% ; GL events Venues) ;
- Organisation de salons, de congrès et d'événements (13,9% ; GL events Exhibitions).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.