La valorisation de GL events est attractive selon Invest Securities

Invest Securities maintient son conseil à l'achat sur le titre GL events avec un objectif de cours de 45,6 E.



L'analyste estime que la force du modèle de GL events est de combiner les métiers de l'événementiel (conseil & logistique + exploitation de sites + organisation de salons), qui bénéficient de synergies internes, issues d'un effet d'entraînement.



"En outre, le groupe dispose de multiples axes de croissance dont la pénétration de pays à plus forte croissance économique, la captation de Jumbo events et le M&A, ce que permet un bilan solide à la capacité d'endettement préservée" indique Invest Securities.



L'analyste juge que le potentiel de progression de la marge d'EBITDA ajusté est réel grâce aux économies d'échelle et effets de taille, à l'impact relutif des Jumbo event, de la concession remportée du Stade de France, des acquisitions (23 salles de Fimalac) et de la reprise des activités en Chine.



L'analyste anticipe c.+12% de TCAM des BPA entre 2025 et 2027e (hors ADD Group).



Selon Invest Securities, la valorisation est attractive à 8,5x le PE 2027e sur ses estimations.