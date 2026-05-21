Marico Limited surfe sur une vague de demande soutenue. Si la croissance émane de multiples segments, y compris à l'international, la hausse des coûts et un réinvestissement agressif mettent discrètement à l'épreuve la capacité du groupe à transformer ce momentum en profits.

Le budget de l'Union indienne pour 2026-27 a donné un coup de pouce majeur aux produits de grande consommation de marque grâce à des baisses d'impôts, des dépenses d'infrastructure rurale et un soutien conséquent aux petites entreprises.

De plus, le ministère des Finances a dégagé la voie pour les consommateurs en relevant le seuil d'imposition sur le revenu à 1,3 million de roupies indiennes par an. L'industrie des produits de grande consommation (FMCG) a elle-même salué l'accent mis par le budget sur les PME, les infrastructures et la demande rurale comme des moteurs de croissance directs pour le secteur.

L'India Brand Equity Foundation (IBEF), soutenue par le gouvernement, prévoit que le secteur indien des produits de grande consommation atteindra 643 milliards de dollars d'ici 2030, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 17,3 % par rapport à sa base de 289 milliards de dollars en 2025. À ce rythme, les entreprises axées sur le segment premium disposant d'une large distribution l'emportent, tandis que les acteurs mono-catégorie misant sur les volumes perdent du terrain.

Cependant, l'exécution sur le terrain se heurte à des frictions immédiates. L'enquête de la Reserve Bank of India (RBI) de mars 2026 sur la confiance des consommateurs urbains révèle une inflation locale persistante. L'indice de situation actuelle a glissé en zone pessimiste, passant de 98,1 en janvier 2026 à 95,7. Traduction : les ménages urbains réduisent activement leurs dépenses.

C'est dans cette réalité que Marico, dont le portefeuille alimentaire est en pleine expansion, devra atteindre ses objectifs. La prochaine étape exige de faire passer ses activités d'alimentation et de soins personnels premium du statut de niche à celui de coeur de métier. Ce sera un test pour la direction, qui devra démontrer sa capacité à allouer ses liquidités avec discernement.

La croissance face aux coûts

L'exercice fiscal 2026 de Marico illustre ce qui se produit lorsque la demande est forte mais que les coûts refusent de suivre. Le chiffre d'affaires a bondi de 108,3 milliards d'INR à 136,1 milliards d'INR, soit une augmentation de 26 % sur un an, bien au-dessus de sa tendance de long terme. Cette performance a été soutenue par une hausse des volumes de vente en Inde et à l'international ; le chiffre d'affaires n'a donc pas été simplement gonflé par les prix, mais reflète une véritable expansion.

La pression s'est manifestée immédiatement au niveau opérationnel. L'EBITDA n'a progressé que de 9 % sur un an, passant de 21,4 milliards d'INR à 23,3 milliards d'INR. Le coût des matières premières (principalement le coprah) a grimpé en flèche, et Marico a choisi d'absorber le choc. L'entreprise a également consenti d'importantes dépenses publicitaires, ce qui a pesé sur les marges actuelles.

Le bénéfice net a à peine suivi la cadence, augmentant de 8 % sur un an pour s'établir à 17,6 milliards d'INR contre 16,3 milliards d'INR. Actuellement, Marico se développe de manière agressive, mais la rentabilité est à la traîne et reste sensible aux cycles des coûts de production.

Tout est dans les cours

L'action Marico a connu un parcours honorable, progressant de 17,2 % sur l'année écoulée, mais elle se heurte désormais à son propre plafond. À 830,9 INR, le titre se situe juste en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 849 INR, ce qui indique que l'essentiel de l'optimisme est déjà intégré par le marché.

C'est au niveau de la valorisation que la situation devient intéressante. Le titre se négocie à 51,2 fois les bénéfices prévisionnels pour l'exercice 2027, soit légèrement au-dessus de sa moyenne sur trois ans de 49,9x. Ce n'est pas bon marché, étant donné que les bénéfices sont en retrait par rapport aux ventes. L'investisseur paie un multiple premium pour une entreprise qui doit composer avec une pression sur les marges et un levier opérationnel irrégulier.

Le consensus est largement favorable : 35 analystes sur 37 sont à l'achat. Toutefois, l'objectif de cours moyen de 895,5 INR n'implique qu'un potentiel de hausse de 6,4 %, ce qui est peu enthousiasmant au regard des risques de compression des marges.

Prudence à l'horizon

Marico mise massivement sur de nouvelles catégories qui nécessitent des capitaux (et de la patience) avant de générer des rendements significatifs. Parallèlement, son coeur de métier reste exposé à la volatilité des matières premières, capable d'effriter rapidement les marges.

Il existe également un risque de dispersion. L'expansion des segments premium, la montée en puissance de l'alimentaire et la défense des parts de marché exigent des dépenses soutenues. Si la demande s'essouffle ou si les coûts flambent à nouveau, la croissance pourrait s'avérer onéreuse.

Le dossier reste solide, mais il est bien moins permissif qu'il n'y paraît.