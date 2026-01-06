L'opération militaire américaine contre le Venezuela, officiellement justifiée par la lutte contre le narcotrafic, la défense de la démocratie ou la sécurité régionale, s'inscrit dans un cadre bien plus large que celui affiché par Washington. Derrière ces arguments récurrents se dessine une lecture alternative, plus structurelle, qui met au centre non pas l'idéologie ou la sécurité, mais la monnaie. L'enjeu fondamental serait la préservation du dollar américain comme pivot du système financier mondial.

Pour comprendre cette hypothèse, il faut revenir un demi-siècle en arrière. En 1971, les États-Unis mettent fin à l’étalon-or, rompant définitivement le lien entre le dollar et le métal précieux. Trois ans plus tard, en 1974, Henry Kissinger négocie un accord stratégique avec l’Arabie saoudite. Le principe est simple : en échange d’une protection militaire américaine, Riyad accepte de vendre l’intégralité de son pétrole exclusivement en USD. Ce compromis bilatéral va rapidement devenir un standard mondial. Le pétrole, ressource indispensable à l’économie moderne, devra désormais être acheté en dollars. C’est la naissance du système du pétrodollar.

Ce mécanisme crée une demande artificielle, mais permanente, de monnaie américaine. Tous les pays importateurs d’énergie sont contraints de détenir des réserves en USD pour sécuriser leurs approvisionnements. Cette architecture permet aux États-Unis de financer leurs déficits, leur appareil militaire et leur modèle économique par l’émission monétaire, sans subir les ajustements douloureux imposés aux autres nations. Le pétrodollar n’est donc pas un détail technique : il constitue le cœur de la puissance américaine depuis cinquante ans, parfois plus déterminant encore que la supériorité militaire.

Dans ce contexte, le Venezuela occupe une position stratégique majeure. Le pays détient environ 303 milliards de barils de réserves prouvées, ce qui en fait le premier détenteur mondial, devant l’Arabie saoudite. À lui seul, il concentrerait près de 20% des réserves planétaires. Or, à partir de la fin des années 2010, Caracas amorce un virage explicite vers la dédollarisation. En 2018, les autorités annoncent leur volonté de réduire leur dépendance au dollar et commencent à accepter d’autres devises, comme le CNY, l’EUR ou le RUB, pour leurs exportations de pétrole. Dans le même temps, le Venezuela renforce ses relations financières avec la Chine, met en place des circuits de paiement échappant au réseau SWIFT et affiche son intention de rejoindre les BRICS.

Le risque, dans cette lecture, n’est pas immédiat ni conjoncturel. Il est systémique. Le Venezuela disposerait de réserves suffisantes pour soutenir pendant des décennies un commerce pétrolier hors USD, offrant un précédent crédible à d’autres producteurs. Une éventuelle intégration aux BRICS amplifierait cette dynamique en accélérant le développement des règlements en monnaies locales, des infrastructures alternatives comme le système CIPS chinois ou le projet mBridge entre banques centrales, et la marginalisation progressive du dollar dans le commerce énergétique mondial.

Ce scénario n'est pas sans précédents historiques. En 2000, Saddam Hussein annonce que l’Irak vendra son pétrole en EUR. Trois ans plus tard, le pays est envahi, le régime renversé, et les ventes de pétrole reviennent rapidement au dollar. Les armes de destruction massive invoquées pour légitimer l’intervention ne seront jamais découvertes. En 2009, Mouammar Kadhafi propose la création d’un dinar africain adossé à l’or pour les échanges pétroliers. Des courriels rendus publics, attribués à Hillary Clinton, évoquent explicitement ce projet comme une préoccupation stratégique majeure. En 2011, la Libye est bombardée par l’OTAN, Kadhafi est assassiné et le projet monétaire disparaît avec lui.

Dans cette continuité, Nicolás Maduro apparaît, selon cette grille de lecture partagée par plusieurs experts géopolitiques comme Michael Hudson, William Engdahl, Peter Dale Scott, F. William Engdahl, John Perkins ou encore Etienne Chouard, comme une nouvelle "cible", avec un facteur aggravant décisif : le Venezuela dispose de réserves pétrolières bien supérieures à celles de l'Irak et de la Libye réunies. Les alliances affichées avec la Chine, la Russie et l'Iran, trois pays engagés activement dans des stratégies de dédollarisation, renforcent l’idée d’une menace perçue comme stratégique par Washington.

Certaines déclarations publiques américaines sont interprétées comme révélatrices de cette logique. Stephen Miller, conseiller à la sécurité intérieure, a ainsi affirmé que l’industrie pétrolière vénézuélienne aurait été bâtie grâce aux capitaux et au travail américains, qualifiant sa nationalisation de "plus grand vol de richesses américaines jamais enregistré". Dans cette perspective, les ressources vénézuéliennes seraient considérées comme légitimement américaines au motif qu'elles ont été exploitées par des entreprises US dans le passé.

Les justifications officielles sont, dans cette analyse, largement relativisées. La lutte contre le narcotrafic apparaît peu convaincante, le Venezuela ne jouant qu’un rôle marginal dans l’approvisionnement du marché américain. Les accusations de terrorisme portées contre le régime reposeraient sur des bases fragiles, tandis que l’argument démocratique est affaibli par le soutien constant de Washington à des régimes non élus, à commencer par l’Arabie saoudite.

L'enjeu réel serait donc la défense d’un ordre monétaire vieux de cinquante ans, à un moment où celui-ci est déjà fragilisé. La Russie vend une partie de son pétrole en RUB et en CNY depuis la guerre en Ukraine. L'Arabie saoudite discute ouvertement de règlements en CNY. L’Iran commerce hors USD depuis des années. La Chine a développé CIPS, qui regroupe désormais plusieurs milliers de banques dans près de 185 pays. Les BRICS accélèrent la mise en place d’infrastructures financières capables de contourner le dollar.

Dans ce contexte, une intervention militaire contre un pays cherchant à sortir de l’orbite du dollar pourrait produire l’effet inverse de celui recherché. Le message implicite — défier le dollar expose à des sanctions ou à un renversement — pourrait inciter de nombreux pays du Sud à accélérer leur désengagement, estimant que la seule protection réside dans la multiplication rapide des alternatives.

Certains observateurs soulignent enfin des parallèles historiques troublants. Etienne Chouard explique que l'invasion du Panama en janvier 1990, officiellement motivée par la lutte contre le narcotrafic, avait permis aux États-Unis de reprendre le contrôle d'un point névralgique du commerce mondial. Trente-six ans plus tard, presque jour pour jour, le scénario envisagé au Venezuela pourrait s’inscrire dans une logique similaire : contrôle des ressources stratégiques, sécurisation des routes commerciales et maintien d’un ordre monétaire favorable aux intérêts américains.

Derrière les discours moraux et sécuritaires, cette lecture rappelle une constante de la géopolitique mondiale : la puissance repose sur la monnaie, l’énergie et le contrôle des flux. Et dans ce jeu, le pétrole demeure indissociable du pouvoir.