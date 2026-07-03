|Tops / Flops de la semaine
TOPS
Nagarro SE +86,7 % : le spécialiste allemand des services informatiques profite d'une offre publique d'achat annoncée sur la période, dont la divulgation anticipée a provoqué un bond suspect du cours, au point que le PDG du groupe déclare s'attendre à l'ouverture d'une enquête par la BaFin.
Abivax +59,76 % : la biotech française change de dimension après les bons résultats de phase 3 de l’obéfazimod dans la rectocolite hémorragique. Le groupe a surtout profité de l’embellie pour lever finalement 920 MUSD via des ADS, option de surallocation comprise, ce qui allège la pression financière et renforce son statut de biotech française chouchoutée par Wall Street.
CMC Markets +55,98 % : le courtier britannique spécialisé dans les produits dérivés est propulsé par un spectaculaire relèvement de ses perspectives financières pour l'exercice 2026/2027, adossé à une croissance qualifiée d'exponentielle de ses activités auprès des entreprises. Ce réajustement ambitieux convainc les investisseurs, qui font bondir le titre à la Bourse de Londres.
Bridgepoint Group PLC +25,88 % : le gestionnaire d'actifs britannique grimpe après l'annonce de l'acquisition de Kayne Anderson Real Estate pour 1,39 MdUSD, une transaction qui renforce significativement son ancrage dans l'immobilier américain. Le PDG de la société acquise a confirmé l'accord en début de semaine, soulignant la complémentarité stratégique de ce rapprochement.
SES S.A +24,12 % : l’opérateur satellitaire profite d’un possible nouveau pactole aux Etats-Unis. La FCC prépare une vente aux enchères de fréquences de la bande C, dont SES détient une large part depuis le rachat d’Intelsat. Le marché y voit une source potentielle de cash pour accélérer le désendettement du groupe.
Hensoldt AG +16,46 % : le radariste allemand profite du retour des investisseurs sur la défense européenne. Le groupe a aussi calmé les craintes liées à l’arrêt des frégates F126, en indiquant ne pas prévoir d’impact sur ses perspectives à court ou moyen terme. Le contrat représentait un peu plus de 200 MEUR, mais plus d’un tiers a déjà été comptabilisé, et son radar maritime reste utilisé sur d’autres programmes.
Rheinmetall +15,51 % : le groupe allemand de défense reprend de la hauteur après son trou d’air sur les frégates F126. Le marché revient sur le dossier à la faveur d’une série de contrats, entre systèmes Skynex, munitions d’artillerie pour l’Ukraine et hôpitaux de campagne au Maroc. Le sujet KNDS et l’abandon du programme naval restent en arrière-plan.
FLOPS
Sivers Semiconductors -11,13 % : le fabricant suédois de semi-conducteurs est sanctionné après l'annonce d'une levée de fonds de 700 millions de couronnes suédoises, une opération dilutive qui pèse sur le cours. Cette auto-décote, relevée par les médias financiers le 1er juillet, refroidit les investisseurs malgré la solidité affichée du secteur.
Salmar -9,72 % : le salmoniculteur norvégien reste sous pression après une série de coups de rabot d’analystes. Pareto passe d’acheter à conserver, tandis que Danske Bank, SEB et Barclays abaissent leurs objectifs de cours.
Kering -6,96 % : le groupe de luxe reste sous pression avant ses semestriels. Après un échange avec la direction, Barclays et Oddo BHF tempèrent les attentes sur le redressement, avec une trajectoire encore floue chez Gucci et des objectifs 2026 jugés plus difficiles à tenir.
Aixtron -5,45 % : l’équipementier allemand reste pris dans le dégagement sur les semi-conducteurs. Le secteur a décroché en Europe dans le sillage des ventes observées aux Etats-Unis et en Asie, avec en toile de fond les craintes liées à l’arrivée possible de Meta dans le cloud IA et à ses effets sur la demande en puces.
TOPS US
Strategy +22,43 % : le groupe américain spécialisé dans la détention de bitcoins grimpe malgré un début de semaine difficile. L'adoption d'un nouveau cadre stratégique, intégrant une politique de réserve en dollars, une politique de dividende, des rachats d'actions et la monétisation de ses bitcoins, redonne confiance aux investisseurs.
Rivian Automotive +19,19 % : le constructeur californien de véhicules électriques bondit après avoir livré un deuxième trimestre supérieur aux attentes et relevé ses objectifs de livraisons annuelles à 65 000 à 70 000 unités, contre 62 000 à 67 000 précédemment. Ce chiffre dépasse ainsi le consensus FactSet qui tablait sur environ 64 000 véhicules.
AST Spacemobile +19,15 % : le spécialiste américain de la connectivité satellitaire directe aux smartphones profite d'une annonce gouvernementale japonaise. Tokyo accorde jusqu'à 912 MUSD de subventions au projet de réseau satellite de Rakuten, partenaire clé du groupe. Cette annonce renforce la crédibilité commerciale du déploiement mondial d'AST SpaceMobile et ravive l'appétit des investisseurs pour le dossier.
Rocket Lab +18,83 % : le spécialiste américain des lanceurs spatiaux grimpe après l'annonce de l'acquisition d'Iridium Communications pour 8 MdsUSD. Cette opération dote le groupe d'une constellation de 66 satellites et d'un réseau mondial de communications à intégration verticale. Bank of America a relevé son objectif à 115 USD et Roth MKM à 130 USD, saluant tous deux le renforcement concurrentiel face à SpaceX.
Roblox +16,51 % : la plateforme américaine de jeux en ligne profite d’un relèvement d'Arete Research à l'achat, assorti d'un objectif de cours relevé à 95 USD, sur fond de données d'engagement record. TD Cowen signale un bond de 10% des utilisateurs simultanés sur un week-end, soit la meilleure performance depuis plus de deux ans. Le retour de la plateforme en Russie et le succès de l'expérience Grow a Garden 2 renforcent le dossier.
FLOPS US
Sandisk -16,54 % : le fabricant américain de mémoires flash est plombé par l’annonce d’un dirigeant qui cède pour plus de 1,25 MUSD de titres en pleine semaine, signal de défiance interne. Le repli des valeurs technologiques à Wall Street, notamment des semi-conducteurs, accentue la correction.
Teradyne -15,51 % : le spécialiste américain des équipements de test de semi-conducteurs subit également le choc sectoriel. Une information faisant état d'un ralentissement des mémoires HBM par SK Hynix a déclenché une vente massive sur l'ensemble du complexe IA. Parallèlement, un analyste de Citi a semé le doute sur la soutenabilité des dépenses des grandes plateformes cloud en infrastructures IA, amplifiant la pression sur le groupe.
Coreweave -15,36 % : le spécialiste américain de l'infrastructure cloud dédiée à l'IA est plombé par une accumulation de cessions d'initiés. Trois dirigeants ont vendu pour un total d'environ 18,5 MUSD d'actions en l'espace de deux séances, alimentant la défiance du marché. La pression sur le dossier est accentuée par Meta qui annonce une offre cloud concurrente pour écouler ses capacités excédentaires en IA.
Sterling infrastructure -12,92 % : le spécialiste américain des travaux d'infrastructure pour centres de données subit un double choc. Le directeur juridique Mark D. Wolf cède 2 500 actions à 888 USD. Simultanément, le choc sur l’ensemble du secteur accentue les interrogations sur la valorisation du groupe, déjà jugée très tendue par plusieurs observateurs.
Macom Technology -12,71 % : le spécialiste américain des semi-conducteurs radiofréquences souffre d'un signal défavorable en début de semaine. Un dirigeant a cédé pour plus 1 MUSD de titres selon une déclaration à la SEC, alimentant la méfiance des investisseurs. Cette cession intervient dans le contexte déjà fragilisé d’une correction sur les valeurs du secteur.
|Matières premières
Energie : Nouvelle séquence hebdomadaire de baisse pour les prix pétroliers, la quatrième consécutive, qui ramène le Brent à 71,90 USD et le WTI à 68,60 USD le baril. Le marché table sur une amélioration plus ou moins rapide de l’offre au Moyen-Orient, alors que les discussions indirectes entre les Etats-Unis et l’Iran semblent progresser. Le trafic maritime reprend partiellement dans le détroit d’Ormuz. Les flux restent certes inférieurs à leur niveau normal, mais le retour progressif des pétroliers réduit la prime de risque géopolitique. Cette normalisation change la perception du marché. Cela se reflète sur la structure des prix à terme, qui est repassée en contango. Concrètement, cela veut dire que les prix du brut pour une livraison à court terme sont inférieurs aux contrats à moyen/long terme. Cela traduit une offre abondante, sans risque de pénurie. Aux Etats-Unis, le pétrole coule à flot selon les dernières données de l’EIA, qui estime que la production et les exportations américaines ont atteint un niveau record.
Métaux : Les métaux industriels ont évolué de façon contrastée cette semaine. L’aluminium a de nouveau reculé, pénalisé par l’amélioration des perspectives d’offre au Moyen-Orient. Le cuivre a mieux résisté et s’échange autour de 13326 USD à Londres. Les investisseurs surveillent toujours les discussions entre les Etats-Unis et l’Iran, ainsi que l’absence d’annonce de la Maison Blanche sur d’éventuels droits de douane américains sur le cuivre raffiné. Du côté des métaux précieux, l’or a nettement rebondi. Le métal jaune a progressé au-dessus de 4180 USD l’once après des créations d’emplois américaines plus faibles que prévu. Ces données ont réduit les anticipations de hausse des taux de la Fed, une aubaine pour l’or, qui ne délivre pas de rendement. Les achats des banques centrales soutiennent aussi la relique barbare.
Produits agricoles : Les céréales ont peu évolué cette semaine à Chicago. Le dernier rapport du département américain de l’agriculture a certes surpris le marché puisque l’USDA a révisé à la baisse ses prévisions de stock pour le maïs, mais les perspectives météorologiques favorables dans le Midwest américain ont freiné le rebond des cours. Le blé s’échange autour de 600 cents le boisseau, le maïs fait du surplace à 440 cents, tout comme le soja à 1146 cents.
|Macroéconomie
Macro : Au terme d’une semaine écourtée aux Etats-Unis en raison de la fête nationale, les investisseurs digèrent les dernières données macroéconomiques. Le rapport sur l’emploi et le discours volontaire du nouveau président de la Réserve fédérale américaine, déterminé à ramener l’inflation en direction des 2%, ont manifestement séduit les bonds vigilants. Le marché actions américain n’en a pas spécialement profité en raison de la rotation à l'œuvre au détriment des valeurs liées à l’IA et aux semiconducteurs tandis que l’Europe enregistre de nouveaux records. Ainsi, l’écart de performance entre le Stoxx Europe 600 et le S&P 500 est désormais comblé, chacun progressant de plus de 9% depuis le début de l’année. Même si de nouveaux rebondissements sont certainement à prévoir, à commencer par la nouvelle saison de résultats trimestriels, gageons que le cru 2026 sera de bonne augure.
Crypto : Le bitcoin (BTC) reprend des couleurs cette semaine avec un rebond de +4,2%, revenant flirter avec les 62 000 USD. Il reste toutefois en baisse de -24% depuis début mai et évolue encore à -50% sous son sommet historique d’octobre 2025, à 126 000 USD. Les ETF Bitcoin spot devraient, eux, enregistrer leur 8e semaine consécutive de baisse, avec 500 MUSD de sorties nettes cette semaine. Dans la cryptosphère, les investisseurs restent pour l’instant davantage concentrés sur les stablecoins, avec l’annonce de la création de l’Open USD, soutenu par 140 grandes entreprises comme Visa, Mastercard, Google, Shopify, BlackRock, BNY et Coinbase. L’objectif : unifier l’infrastructure des paiements internationaux autour d’un stablecoin USD. De quoi faire de l’ombre aux principaux acteurs actuels, Tether (USDT) et Circle (USDC). Du côté des autres cryptos, les plus grandes capitalisations ont suivi le rebond du BTC : l’ether (ETH) progresse de +11% sur la semaine à 1 750 USD, Solana (SOL) bondit de +14% à 81 USD et XRP avance de +5,9% à 1,11 USD
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