TOPS Nagarro SE +86,7% : le spécialiste allemand des services informatiques profite d'une offre publique d'achat annoncée sur la période, dont la divulgation anticipée a provoqué un bond suspect du cours, au point que le PDG du groupe déclare s'attendre à l'ouverture d'une enquête par la BaFin. Abivax +59,76% : la biotech française change de dimension après les bons résultats de phase 3 de l’obéfazimod dans la rectocolite hémorragique. Le groupe a surtout profité de l’embellie pour lever finalement 920 MUSD via des ADS, option de surallocation comprise, ce qui allège la pression financière et renforce son statut de biotech française chouchoutée par Wall Street. CMC Markets +55,98% : le courtier britannique spécialisé dans les produits dérivés est propulsé par un spectaculaire relèvement de ses perspectives financières pour l'exercice 2026/2027, adossé à une croissance qualifiée d'exponentielle de ses activités auprès des entreprises. Ce réajustement ambitieux convainc les investisseurs, qui font bondir le titre à la Bourse de Londres. Bridgepoint Group PLC +25,88% : le gestionnaire d'actifs britannique grimpe après l'annonce de l'acquisition de Kayne Anderson Real Estate pour 1,39 MdUSD, une transaction qui renforce significativement son ancrage dans l'immobilier américain. Le PDG de la société acquise a confirmé l'accord en début de semaine, soulignant la complémentarité stratégique de ce rapprochement. SES S.A +24,12% : l’opérateur satellitaire profite d’un possible nouveau pactole aux Etats-Unis. La FCC prépare une vente aux enchères de fréquences de la bande C, dont SES détient une large part depuis le rachat d’Intelsat. Le marché y voit une source potentielle de cash pour accélérer le désendettement du groupe. Hensoldt AG +16,46% : le radariste allemand profite du retour des investisseurs sur la défense européenne. Le groupe a aussi calmé les craintes liées à l’arrêt des frégates F126, en indiquant ne pas prévoir d’impact sur ses perspectives à court ou moyen terme. Le contrat représentait un peu plus de 200 MEUR, mais plus d’un tiers a déjà été comptabilisé, et son radar maritime reste utilisé sur d’autres programmes. Rheinmetall +15,51% : le groupe allemand de défense reprend de la hauteur après son trou d’air sur les frégates F126. Le marché revient sur le dossier à la faveur d’une série de contrats, entre systèmes Skynex, munitions d’artillerie pour l’Ukraine et hôpitaux de campagne au Maroc. Le sujet KNDS et l’abandon du programme naval restent en arrière-plan. FLOPS Sivers Semiconductors -11,13% : le fabricant suédois de semi-conducteurs est sanctionné après l'annonce d'une levée de fonds de 700 millions de couronnes suédoises, une opération dilutive qui pèse sur le cours. Cette auto-décote, relevée par les médias financiers le 1er juillet, refroidit les investisseurs malgré la solidité affichée du secteur. Salmar -9,72% : le salmoniculteur norvégien reste sous pression après une série de coups de rabot d’analystes. Pareto passe d’acheter à conserver, tandis que Danske Bank, SEB et Barclays abaissent leurs objectifs de cours. Kering -6,96% : le groupe de luxe reste sous pression avant ses semestriels. Après un échange avec la direction, Barclays et Oddo BHF tempèrent les attentes sur le redressement, avec une trajectoire encore floue chez Gucci et des objectifs 2026 jugés plus difficiles à tenir. Aixtron -5,45% : l’équipementier allemand reste pris dans le dégagement sur les semi-conducteurs. Le secteur a décroché en Europe dans le sillage des ventes observées aux Etats-Unis et en Asie, avec en toile de fond les craintes liées à l’arrivée possible de Meta dans le cloud IA et à ses effets sur la demande en puces. TOPS US Strategy +22,43% : le groupe américain spécialisé dans la détention de bitcoins grimpe malgré un début de semaine difficile. L'adoption d'un nouveau cadre stratégique, intégrant une politique de réserve en dollars, une politique de dividende, des rachats d'actions et la monétisation de ses bitcoins, redonne confiance aux investisseurs. Rivian Automotive +19,19% : le constructeur californien de véhicules électriques bondit après avoir livré un deuxième trimestre supérieur aux attentes et relevé ses objectifs de livraisons annuelles à 65 000 à 70 000 unités, contre 62 000 à 67 000 précédemment. Ce chiffre dépasse ainsi le consensus FactSet qui tablait sur environ 64 000 véhicules. AST Spacemobile +19,15% : le spécialiste américain de la connectivité satellitaire directe aux smartphones profite d'une annonce gouvernementale japonaise. Tokyo accorde jusqu'à 912 MUSD de subventions au projet de réseau satellite de Rakuten, partenaire clé du groupe. Cette annonce renforce la crédibilité commerciale du déploiement mondial d'AST SpaceMobile et ravive l'appétit des investisseurs pour le dossier. Rocket Lab +18,83% : le spécialiste américain des lanceurs spatiaux grimpe après l'annonce de l'acquisition d'Iridium Communications pour 8 MdsUSD. Cette opération dote le groupe d'une constellation de 66 satellites et d'un réseau mondial de communications à intégration verticale. Bank of America a relevé son objectif à 115 USD et Roth MKM à 130 USD, saluant tous deux le renforcement concurrentiel face à SpaceX. Roblox +16,51% : la plateforme américaine de jeux en ligne profite d’un relèvement d'Arete Research à l'achat, assorti d'un objectif de cours relevé à 95 USD, sur fond de données d'engagement record. TD Cowen signale un bond de 10% des utilisateurs simultanés sur un week-end, soit la meilleure performance depuis plus de deux ans. Le retour de la plateforme en Russie et le succès de l'expérience Grow a Garden 2 renforcent le dossier. FLOPS US Sandisk -16,54% : le fabricant américain de mémoires flash est plombé par l’annonce d’un dirigeant qui cède pour plus de 1,25 MUSD de titres en pleine semaine, signal de défiance interne. Le repli des valeurs technologiques à Wall Street, notamment des semi-conducteurs, accentue la correction. Teradyne -15,51% : le spécialiste américain des équipements de test de semi-conducteurs subit également le choc sectoriel. Une information faisant état d'un ralentissement des mémoires HBM par SK Hynix a déclenché une vente massive sur l'ensemble du complexe IA. Parallèlement, un analyste de Citi a semé le doute sur la soutenabilité des dépenses des grandes plateformes cloud en infrastructures IA, amplifiant la pression sur le groupe. Coreweave -15,36% : le spécialiste américain de l'infrastructure cloud dédiée à l'IA est plombé par une accumulation de cessions d'initiés. Trois dirigeants ont vendu pour un total d'environ 18,5 MUSD d'actions en l'espace de deux séances, alimentant la défiance du marché. La pression sur le dossier est accentuée par Meta qui annonce une offre cloud concurrente pour écouler ses capacités excédentaires en IA. Sterling infrastructure -12,92% : le spécialiste américain des travaux d'infrastructure pour centres de données subit un double choc. Le directeur juridique Mark D. Wolf cède 2 500 actions à 888 USD. Simultanément, le choc sur l’ensemble du secteur accentue les interrogations sur la valorisation du groupe, déjà jugée très tendue par plusieurs observateurs. Macom Technology -12,71% : le spécialiste américain des semi-conducteurs radiofréquences souffre d'un signal défavorable en début de semaine. Un dirigeant a cédé pour plus 1 MUSD de titres selon une déclaration à la SEC, alimentant la méfiance des investisseurs. Cette cession intervient dans le contexte déjà fragilisé d’une correction sur les valeurs du secteur.