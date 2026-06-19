Label Numérique Responsable de niveau 2 pour Sopra Steria
Sopra Steria indique avoir obtenu le Label Numérique Responsable de niveau 2 décerné par l'Institut du Numérique Responsable pour ses activités de conseil et d'intégration en France, ainsi que pour le périmètre des directions fonctionnelles du groupe.
Selon la société de services informatiques, cette reconnaissance "atteste de la longévité et de la maturité de la démarche engagée, visant à faire du numérique responsable un triple levier de transformation durable : pour les activités du groupe, les pratiques des collaborateurs et les services numériques développés pour les clients".
Sopra Steria appuie ses pratiques d'écoconception sur le Référentiel général d'écoconception des services numériques (RGESN), afin de diminuer la consommation de ressources informatiques et énergétiques et de prévenir l'obsolescence prématurée des équipements numériques (PC, serveurs).
Le groupe a par ailleurs développé deux solutions open source d'évaluation des impacts environnementaux des produits et services numériques : l'une centrée sur l'écoconception des modèles d'IA, l'autre sur l'évaluation des systèmes d'information dans leur ensemble, Sustainable IT Platform. Il contribue en outre aux travaux de normalisation en faveur d'une IA frugale au niveau européen (CEN-CENELEC).
Le numérique responsable mobilise également les directions fonctionnelles de Sopra Steria autour de leviers tangibles, comme l'optimisation des infrastructures et l'intégration progressive d'exigences de performance durable dans ses propres achats informatiques. Enfin, à fin 2025, plus de 10 000 collaborateurs ont été sensibilisés ou formés à l'écoconception.
Sopra Steria Group figure parmi les principales sociétés françaises de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- intégration de solutions et de systèmes (60%) : conception et déploiement de solutions en technologie Internet (portails, sites marchands, Intranets, Extranets, etc.), intégration des solutions ERP, mise en place de solutions applicatives (gestion de la relation client, gestion des RH, etc.). En outre, le groupe propose des solutions de sous-traitance destinées à assurer un support technique auprès des utilisateurs et la maintenance des applications ;
- prestations de gestion des environnements Cloud hybride et de services technologiques (13%) ;
- prestations d'infogérance et exploitation des processus métiers (12%) : supervision, administration et exploitation des infrastructures informatiques, exploitation des fonctions finance, administration, ressources humaines, etc. ;
- prestations de conseil (9%) : prestations de conseil stratégique, de conseil dans la mise en oeuvre de projets de restructuration et d'évolution vers les nouvelles technologies, etc. ;
- développement et intégration de solutions métiers (6%) : solutions de gestion des financements, de gestion des ressources humaines, et de gestion immobilière.
Le CA par marché se ventile entre services financiers et assurance (19,9%), secteur public (18,8%), énergie, services publics et transport (17%), aéronautique, spatial, défense et sécurité (13,2%), télécommunications, médias et divertissements (6,1%), distribution (2,7%) et autres (8,2%).
54% du CA est réalisé à l'international.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.