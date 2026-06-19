Label Numérique Responsable de niveau 2 pour Sopra Steria

Sopra Steria indique avoir obtenu le Label Numérique Responsable de niveau 2 décerné par l'Institut du Numérique Responsable pour ses activités de conseil et d'intégration en France, ainsi que pour le périmètre des directions fonctionnelles du groupe.

Selon la société de services informatiques, cette reconnaissance "atteste de la longévité et de la maturité de la démarche engagée, visant à faire du numérique responsable un triple levier de transformation durable : pour les activités du groupe, les pratiques des collaborateurs et les services numériques développés pour les clients".



Sopra Steria appuie ses pratiques d'écoconception sur le Référentiel général d'écoconception des services numériques (RGESN), afin de diminuer la consommation de ressources informatiques et énergétiques et de prévenir l'obsolescence prématurée des équipements numériques (PC, serveurs).



Le groupe a par ailleurs développé deux solutions open source d'évaluation des impacts environnementaux des produits et services numériques : l'une centrée sur l'écoconception des modèles d'IA, l'autre sur l'évaluation des systèmes d'information dans leur ensemble, Sustainable IT Platform. Il contribue en outre aux travaux de normalisation en faveur d'une IA frugale au niveau européen (CEN-CENELEC).



Le numérique responsable mobilise également les directions fonctionnelles de Sopra Steria autour de leviers tangibles, comme l'optimisation des infrastructures et l'intégration progressive d'exigences de performance durable dans ses propres achats informatiques. Enfin, à fin 2025, plus de 10 000 collaborateurs ont été sensibilisés ou formés à l'écoconception.