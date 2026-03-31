Lacroix mise sur une consolidation de ses marges pour l'année 2026

Lacroix a enregistré en 2025 un chiffre d'affaires de 445,5 millions d'euros, en repli de 6,5% à périmètre constant (hors segment signalisation cédé fin avril 2024). Cette évolution s'explique entièrement par le repli de l'activité Electronics, tandis que l'activité Environnement a poursuivi sa solide dynamique (+14,4 % en 2025). L'exercice a par ailleurs été marqué par un retour à la croissance au quatrième trimestre (+0,9%).

Sur l'ensemble de l'exercice, l'EBITDA courant du groupe ressort à 34,1 MEUR, matérialisant un taux de marge de 7,6%, en ligne avec l'objectif annoncé (environ 7,5%) et en léger repli par rapport à 2024 retraité (7,9% du chiffre d'affaires). Ce niveau reflète d'une part un mix favorable des activités, et d'autre part la résistance de la rentabilité de l'activité Electronics face à la contraction des ventes, ainsi que la nouvelle progression des marges de l'activité Environnement.



Après prise en compte des amortissements et charges IFRS 2 pour un montant de 13 MEUR, le résultat opérationnel courant de Lacroix s'établit à 21,1 MEUR en 2025, soit une marge de 4,7%, contre 5,3% un an plus tôt. Le résultat opérationnel est ressorti à 17 MEUR, suite à une diminution des charges non-récurrentes par rapport à l'exercice 2024, qui intégraient une moins-value cession de 3,7 MEUR sur le segment signalisation.



Le résultat financier ressort à -3,3 MEUR, contre -7,3 MEUR un an plus tôt, bénéficiant notamment d'un résultat positif de change de 2,2 MEUR sur la période.



Après prise en compte de la charge d'impôt pour 4,8 MEUR, le résultat net des activités poursuivies s'établit à 8,9 MEUR sur l'exercice, contre 7,8 MEUR en 2024.



Le free cash-flow ressort largement positif en 2025 à hauteur de 36,6 MEUR, contre 15,2 MEUR en 2024.



Le conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale de maintenir la suspension du dividende au titre de l'exercice 2025.



Côté perspectives, Lacroix entend poursuivre le déploiement de sa feuille de route pour 2026. L'exercice en cours devrait permettre à l'ETI technologique et industrielle française à l'empreinte internationale une progression modérée de son chiffre d'affaires.



L'atteinte de cet objectif s'appuiera sur :



- une activité Electronics bénéficiant d'une dynamique marché sur l'aéronautique & défense et d'une stabilisation des segments automobile, HBAS et industrie;



- après près de 15% de croissance en 2025, une stabilisation de l'activité Environement, malgré un marché français de l'éclairage public temporairement ralenti par l'attentisme habituel en année d'élections municipales.



Au niveau de la rentabilité, Lacroix vise le maintien de son taux de marge d'EBITDA en 2026 à 7,6%, soit le même qu'en 2025.



En outre, Lacroix vise toujours pour 2027 une croissance durablement résiliente, adossée à une solide génération de trésorerie. Le groupe confirme anticiper à cet horizon un chiffre d'affaires compris entre 475 à 500 MEUR, assorti d'un taux de marge d'EBITDA supérieur à 8%. Le ratio dette nette / EBITDA est également toujours attendu inférieur à 2,0 fois en 2027.