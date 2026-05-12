Le spécialiste des équipements et des technologies connectés avance de 3% à la Bourse de Paris au lendemain de la publication de son point d'activité trimestriel qui est ressorti supérieur aux attentes. Une performance qui conduit Portzamparc à confirmer sa recommandation à l'achat sur le titre tout en relevant son objectif de cours.
Au premier trimestre 2026, le spécialiste des équipements électroniques et des technologies connectées a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 122,8 millions d'euros. La croissance a principalement été alimentée par la BU Environment, dont les revenus ont progressé de +22% à 42,4 MEUR, bien au-dessus des attentes du marché.
Cette performance s'explique notamment par une accélération exceptionnelle des commandes en Espagne en anticipation de l'échéance du programme PERTE, ainsi que par la signature de contrats significatifs à l'international dans l'Eclairage Public. Ces éléments ont permis de compenser le ralentissement attendu du marché français, pénalisé par le contexte pré-électoral municipal.
De son côté, la BU Electronics affiche un recul limité de -0,9%, à 80,4 MEUR, une évolution jugée rassurante après plusieurs trimestres de contraction. Le Groupe confirme ainsi avoir atteint un point bas dans cette activité, avec une amélioration progressive de la tendance au fil des derniers trimestres. En séquentiel, le premier trimestre ressort même en croissance de +9%.
Lacroix poursuit par ailleurs sa stratégie de réduction de son exposition au secteur automobile, qui ne représente plus que 40% de l'activité du pôle Electronics, contre 60% il y a trois ans. Le recentrage vers des marchés jugés plus porteurs, notamment l'Aéronautique & Défense, commence progressivement à porter ses fruits.
Perspectives prudentes
Malgré ce début d'année très solide, la direction conserve une approche prudente et ne relève pas ses objectifs annuels. Le groupe vise toujours une progression modérée de son chiffre d'affaires en 2026 ainsi qu'une marge d'EBITDA de 7,6%. Cette prudence s'explique par le retour de tensions sur la supply chain électronique, qui se traduit par des hausses de prix et un allongement des délais d'approvisionnement en composants.
Les perspectives par activité restent néanmoins bien orientées. Electronics devrait renouer avec une dynamique positive dès le deuxième trimestre grâce à l'accélération attendue du segment Aéro/Défense, tandis qu'Environment devrait évoluer sur une base plus normalisée après un premier trimestre exceptionnel.
Dans ce contexte, Portzamparc, qui confirme sa recommandation à acheter sur le titre tout en relevant son objectif de cours de 16,4 EUR à 18,1 EUR, estime que la publication renforce la crédibilité du scénario de redressement engagé par le groupe. Le broker a ainsi relevé ses prévisions de chiffre d'affaires 2026 et anticipe désormais une croissance de +3%, contre +1% auparavant, portée par une meilleure contribution de la BU Environment.
En parallèle, Lacroix a renforcé sa structure financière avec la signature de son premier crédit syndiqué, d'un montant total de 77,6 MEUR.
Cette opération comprend le refinancement de 44,6 MEUR de dettes existantes sur une maturité de sept ans, une ligne de financement de 30 MEUR destinée aux investissements industriels ainsi qu'une facilité de crédit renouvelable de 3 MEUR. De quoi sécuriser les capacités d'investissement nécessaires au déploiement de la feuille de route stratégique du groupe à horizon 2027.
LACROIX Group est une ETI technologique et industrielle spécialisée dans le design et la fabrication d'équipements électroniques et de solutions d'IoT Industriel. L'activité s'organise autour de 2 pôles :
- Electronics : LACROIX Group conçoit et fabrique des équipements électroniques et des solutions d'IoT industriel (hardware, software et cloud) pour les secteurs de l'automobile, de l'industrie, des maisons et des bâtiments connectés, de l'aéronautique et de la défense ainsi que de la santé. L'activité Electronics figure parmi le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen
des sous-traitants électroniques ;
- Environment : LACROIX Group fournit également des équipements électroniques et des solutions d'IoT industriel pour optimiser et sécuriser la gestion des infrastructures d'eau et d'énergie (installations HVAC, réseaux smart grids et éclairage public).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.