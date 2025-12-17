Eramet annonce la nomination, à compter du 9 février 2026, de Laetitia Brun au poste de directrice des ressources humaines et à ce titre membre du comité exécutif. Elle succédera à Anne-Marie Le Maignan, qui a décidé de prendre sa retraite.
Spécialiste des ressources humaines, Laetitia Brun cumule plus de 20 ans d'expérience à l'international et un solide parcours dans divers secteurs tels que la chimie, la métallurgie, les infrastructures et les transports.
Elle occupait jusqu'à présent le poste de directrice des ressources humaines groupe chez Seqens, un leader mondial des solutions pharmaceutiques et des ingrédients spécialisés, où elle était également membre du comité exécutif.
Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l'extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l'élaboration et la transformation d'alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d'aluminium ou de titane).
Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.
Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, de l'aciérie inox, de l'aéronautique, de l'industrie des pigments, de l'énergie, et des nouvelles générations de batteries.
En s'appuyant sur l'excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur.
Le CA par famille de produits se ventile essentiellement entre manganèse (70,3%), sables minéralisés (10,8%) et nickel (4,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (1,2%), Europe (26,1%), Chine (23,7%), Asie (29,1%), Amérique du Sud (13,9%), Afrique (3,4%), Amérique du Nord (1,8%), Océanie (0,8%).
