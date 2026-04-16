Lagardère en croissance au premier trimestre

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 s'établit à 2,04 milliards d'euros, en hausse de 3% en données publiées par rapport à la même période de 2025. A données comparables, la croissance atteint 3,8%, portée par l'ensemble des activités du groupe.

Lagardère Publishing maintient un niveau d'activité solide, avec une progression de 1,4%, malgré une base de comparaison élevée.



Lagardère Travel Retail enregistre pour sa part une croissance soutenue de 4,8%, portée par le dynamisme des zones Amérique du Nord, Europe et Pacifique.



Enfin, Lagardère Live poursuit sa trajectoire de croissance, avec une hausse de 5,9%.

Le groupe annoncera le 28 juillet prochain ses résultats du premier semestre 2026.