Lagardère Publishing maintient un niveau d'activité solide, avec une progression de 1,4%, malgré une base de comparaison élevée.

Lagardère Travel Retail enregistre pour sa part une croissance soutenue de 4,8%, portée par le dynamisme des zones Amérique du Nord, Europe et Pacifique.

Enfin, Lagardère Live poursuit sa trajectoire de croissance, avec une hausse de 5,9%.
Le groupe annoncera le 28 juillet prochain ses résultats du premier semestre 2026.