Lagardère fait évoluer l'organisation d'ELLE International

Le groupe de médias Lagardère annonce une évolution de l'organisation d'ELLE International afin de renforcer l'intégration de ses activités médias internationales et d'accompagner le développement de la marque à travers les contenus, les partenariats, les revenus et les opérations internationales.

Dans ce contexte, Julian Daniel est nommé executive vice president, Global Content & Revenue - ELLE International Media Licenses. Dans le cadre de ses responsabilités élargies, il supervisera la coordination mondiale des activités médias de la marque ELLE autour des contenus éditoriaux, du développement des revenus, des partenariats stratégiques et des synergies opérationnelles.



Au sein de cette nouvelle organisation placée sous la direction de Julian Daniel, Valeria Bessolo Llopiz, chief content officer - ELLE International Media Licenses, continuera d'apporter son expertise éditoriale, sa créativité, sa vision artistique, sa connaissance approfondie du réseau ainsi que sa compréhension de l'univers ELLE.