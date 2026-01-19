Louis Hachette Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 9 janvier, le seuil des deux tiers des droits de vote de la société Lagardère, au résultat d'une attribution de droits de vote double.
Le groupe d'édition, issu d'une scission de Vivendi en 2024, a précisé détenir 93 935 006 actions Lagardère représentant 157 628 245 droits de vote, soit 66,29% du capital et 69,88% des droits de vote de cette société.
Lagardère S.A. figure parmi les leaders mondiaux de l'édition, de la production, de la diffusion et de la distribution de contenus dont les marques fortes génèrent et rencontrent des audiences qualifiées grâce à ses réseaux virtuels et physiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- Lagardère Travel Retail (65%) : distribution de presse, de produits de communication et de loisirs culturels ;
- Lagardère Publishing (32,1%) : édition de livres et d'ouvrages dans les domaines de la littérature générale et de l'éducation, d'illustrés et de fascicules ;
- autres (2,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (22,4%), Union européenne (24,9%), Royaume-Uni (6,8%), Europe (8,6%), Etats-Unis (24,2%), Amérique du Nord (2,4%), Asie et Océanie (6%), Afrique et Amérique latine (2,7%) et Moyen-Orient (2%).
