Louis Hachette Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 9 janvier, le seuil des deux tiers des droits de vote de la société Lagardère, au résultat d'une attribution de droits de vote double.

Le groupe d'édition, issu d'une scission de Vivendi en 2024, a précisé détenir 93 935 006 actions Lagardère représentant 157 628 245 droits de vote, soit 66,29% du capital et 69,88% des droits de vote de cette société.