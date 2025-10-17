Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2025 s'établit à 6 899 MEUR, en progression de +4,4 % en données publiées. En données comparables, la croissance s'élève à +3,9 %, tirée par les deux principales activités.
Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025 s'établit à 2 548 MEUR, soit une croissance de +5,4 % par rapport au troisième trimestre 2024. En données comparables, la croissance s'élève également à +5,4 %, portée notamment par la croissance de Lagardère Publishing (+6,6 %) et de Lagardère Travel Retail (+5,0 %) alors que Lagardère Live est en léger repli (-2,0 %).
Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de Lagardère Publishing s'établit à 811 MEUR, soit une progression de 5,9 % en données publiées et de 6,6 % en données comparables.
Le chiffre d'affaires de Lagardère Travel Retail s'établit à 1 695 MEUR, soit une progression de +6,2 % en données publiées et +5,0% en données comparables, portée par toutes ses zones géographiques (à l'exception de l'Asie du Nord), et le démarrage des activités Duty Free à l'aéroport d'Auckland. En excluant l'Asie du Nord, le chiffre d'affaires progresse de 7 %.
Au 3e trimestre 2025, le chiffre d'affaires de Lagardère Live s'établit à 42 MEUR, soit une évolution de -25,0 % en données publiées et -2,0% en données comparables. L'écart entre les données publiées et comparables est lié à la cession de Paris Match (octobre 2024).
Lagardère S.A. figure parmi les leaders mondiaux de l'édition, de la production, de la diffusion et de la distribution de contenus dont les marques fortes génèrent et rencontrent des audiences qualifiées grâce à ses réseaux virtuels et physiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- Lagardère Travel Retail (65%) : distribution de presse, de produits de communication et de loisirs culturels ;
- Lagardère Publishing (32,1%) : édition de livres et d'ouvrages dans les domaines de la littérature générale et de l'éducation, d'illustrés et de fascicules ;
- autres (2,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (22,4%), Union européenne (24,9%), Royaume-Uni (6,8%), Europe (8,6%), Etats-Unis (24,2%), Amérique du Nord (2,4%), Asie et Océanie (6%), Afrique et Amérique latine (2,7%) et Moyen-Orient (2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.