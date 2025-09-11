Lagardère salue la dynamique du JDD dont la diffusion progresse de 10% en un an

Lagardère rapporte que le Journal du Dimanche (JDD) a vu sa Diffusion France Payée augmenter de 10% sur un an, avec une moyenne de 111 787 exemplaires vendus chaque semaine, l'une des meilleures performances de la presse quotidienne nationale (PQN). Pour rappel, bien qu'hebdomadaire, le titre est comptabilité en PQN par l'ACPM (Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias).



De son côté, JDNews confirme son succès : lancé il y a un an, sa diffusion atteint 147 091 exemplaires par semaine. Le titre devient ainsi le 1er news magazine en France en vente au numéro.



Enfin, JDMag, lancé en mars 2025, complète l'offre dominicale avec un contenu féminin et lifestyle. Au total, l'écosystème éditorial du JDD réunit 5 millions de lecteurs chaque mois, en papier et numérique.



Laurence Ferrari, présidente de la marque Le Journal du Dimanche, déclare que 'la presse écrite, qui incarne la liberté, l'exigence et l'accessibilité, trouve ses lecteurs et les fidélise'.