Lagardère annonce la nomination de Nathalie Pellet au poste de Directrice Adjointe des Relations Investisseurs au sein de la Direction de la Trésorerie, du Financement et des Relations Investisseurs du groupe à compter du 1er septembre 2025.
À ce titre, elle assurera également les activités de communication financière de Louis Hachette Group.
Elle compte plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la finance.
Nathalie Pellet a débuté sa carrière en 1998 chez PwC avant de rejoindre le groupe Vivendi en qualité de Responsable du Reporting Financier Externe au sein du Département Consolidation en 2007.
Depuis 2017, elle occupait les fonctions de Responsable des Relations Investisseurs de Vivendi SE.
