Lam Research ouvre un centre en Autriche pour développer les nouvelles générations d'emballage de puces
Lam Research a inauguré un centre de recherche à Salzbourg, en Autriche, consacré au développement de nouvelles technologies d'assemblage de semi-conducteurs. Le groupe américain, spécialisé dans les équipements de fabrication de puces, concentrera ses travaux sur le "panel-level packaging", une technologie destinée à augmenter la densité des puces tout en réduisant les coûts de production. Cette initiative intervient dans un contexte de forte demande liée à l'intelligence artificielle et à la multiplication des besoins en processeurs avancés.
La technologie développée par Lam Research remplace les traditionnelles tranches circulaires de silicium par des panneaux carrés. Les wafers circulaires génèrent des pertes de matière sur leurs bords incurvés, où il est impossible de découper des puces complètes. Les panneaux carrés permettent ainsi d'optimiser l'utilisation des matériaux et d'augmenter le nombre de puces produites pour une même surface, réduisant le coût unitaire de fabrication. Cette amélioration est devenue particulièrement stratégique alors que les capacités de production de semi-conducteurs restent sous pression avec l'essor de l'intelligence artificielle.
Le nouveau site s'appuie sur l'expertise de Semsysco GmbH, société autrichienne spécialisée dans les équipements pour semi-conducteurs rachetée par Lam Research en 2022. Le laboratoire de Salzbourg devient le premier centre du groupe entièrement dédié aux procédés chimiques humides appliqués aux panneaux de semi-conducteurs. Lam Research compte parmi ses principaux clients Samsung Electronics et TSMC, leader mondial de la fabrication de puces pour compte de tiers.
Lam Research Corporation est un fournisseur mondial d'équipements et de services destinés à la fabrication de plaquettes pour l'industrie des semi-conducteurs. La société conçoit, fabrique, commercialise, remet à neuf et assure la maintenance d'équipements de traitement des semi-conducteurs utilisés dans la fabrication de circuits intégrés. Ses produits et services sont conçus pour aider ses clients à fabriquer des composants utilisés dans une grande variété de produits électroniques, notamment les téléphones mobiles, les ordinateurs personnels, les serveurs cloud et d'entreprise, les appareils portables, les véhicules automobiles et les dispositifs de stockage de données. Ses gammes de produits comprennent ALTUS, SABRE, SPEED, Striker, VECTOR, Flex, Vantex, Kiyo, Versys Metal, Syndion, Coronus, ainsi que les séries DV-Prime, Da Vinci, EOS et SP. Sa clientèle comprend des fabricants de mémoires à semi-conducteurs, des fonderies et des fabricants de dispositifs intégrés qui produisent des produits tels que des mémoires non volatiles, des mémoires vives dynamiques et des dispositifs logiques. Elle propose des services dans des domaines tels que la fabrication à l'échelle nanométrique, la chimie, le plasma et la fluidique, entre autres.
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.