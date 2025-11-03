La start-up spécialisée dans le cloud et l’intelligence artificielle Lambda a annoncé un partenariat stratégique de plusieurs milliards de dollars avec Microsoft pour construire une infrastructure dédiée à l’IA. Ce projet reposera sur des dizaines de milliers de GPU Nvidia, notamment les systèmes GB300 NVL72, parmi les plus performants du marché pour les charges de travail IA intensives. Cet accord prolonge une collaboration entamée en 2018 entre les deux entreprises.

Fondée en 2012, Lambda fournit des services cloud pour l’entraînement et le déploiement de modèles d’IA, en plus de louer des serveurs haute performance. L’entreprise revendique une base de plus de 200 000 développeurs clients. Ce nouveau contrat s’inscrit dans un contexte d’accélération des investissements en infrastructures IA, dopé par la croissance rapide de services comme ChatGPT ou Claude. Lambda maintient une stratégie hybride, combinant location et développement de ses propres centres de données.

L’entreprise prévoit notamment l’ouverture en 2026 d’un site à Kansas City, présenté comme une "usine IA", qui démarrera avec une capacité de 24 mégawatts et pourrait dépasser les 100 MW à terme. Ce partenariat avec Microsoft renforce la position de Lambda en tant qu’acteur clé de l’IA cloud à grande échelle, dans un environnement où les grands noms du secteur multiplient les alliances pour répondre à la demande croissante en puissance de calcul.