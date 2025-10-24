Airbus annonce le lancement réussi du satellite de communications sécurisées SpainSat NG-II depuis le centre spatial Kennedy, aux États-Unis.
SpainSat NG-II est le deuxième satellite de communications sécurisées de nouvelle génération construit par Airbus pour l'Espagne.
Ce lancement représente le projet spatial le plus ambitieux de l'histoire espagnole et le système de communications gouvernementales le plus avancé d'Europe.
Ce deuxième satellite, exploité par Hisdesat pour les forces armées espagnoles, assurera les communications sécurisées les plus avancées d'Europe, avec son satellite jumeau lancé en janvier et déjà en orbite.
' Avec SpainSat NG, l'Espagne sera à l'avant-garde en Europe et parmi les rares pays au monde à avoir accès aux réseaux de communication les plus sécurisés, offrant ainsi à notre pays et à ses alliés souveraineté et autonomie stratégique ', a déclaré Raquel González Sola, responsable des systèmes spatiaux chez Airbus en Espagne.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
