Lancement réussi pour le satellite IOD-2 de Thales Alenia Space
Thales a fait part samedi du lancement réussi de deux satellites, faisant partie intégrante de la mission de démonstration en orbite Celeste de l'Agence spatiale européenne (ESA), dont l'un, baptisé IOD-2, a été réalisé par Thales Alenia Space, sa coentreprise avec Leonardo.
Les 2 satellites ont décollé samedi à 10h14 CET à bord d'une fusée Electron de Rocket Lab depuis la Nouvelle-Zélande. À l'issue d'un vol d'environ 1 heure, ils ont été injectés en orbite et ont débuté leur phase de mise à poste (LEOP), lors de laquelle leur centre de contrôle prépare leur mise en service opérationnelle.
CubeSat de la taille d'une valise et d'une trentaine de kilos, IOD-2 aura pour rôle clé de valider la définition du système et de transmettre les premiers signaux, tout en dérisquant et en démontrant les technologies essentielles aux futurs satellites Celeste.
La mission Celeste vise à démontrer dans quelle mesure le LEO PNT ("Low Earth Orbit Precise Navigation Timing") peut renforcer la résilience des services de navigation actuels et futurs en orbite moyenne et optimiser leurs performances de façon exponentielle.
Elle est actuellement dans sa phase de démonstration en orbite, une 1ère phase qui comprendra au total une constellation de 11 microsatellites en orbite basse, réalisés par deux maîtres d'oeuvre européens, dont 5 satellites fournis par Thales Alenia Space.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (55,3%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (26,7%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (17,4%) ;
- autres (0,6%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (27,7%), Royaume-Uni (6,5%), Europe (28,1%), Amérique du Nord (12,4%), Asie (9,9%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,1%) et autres (11,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.