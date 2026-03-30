Lancement réussi pour le satellite IOD-2 de Thales Alenia Space

Thales a fait part samedi du lancement réussi de deux satellites, faisant partie intégrante de la mission de démonstration en orbite Celeste de l'Agence spatiale européenne (ESA), dont l'un, baptisé IOD-2, a été réalisé par Thales Alenia Space, sa coentreprise avec Leonardo.

Les 2 satellites ont décollé samedi à 10h14 CET à bord d'une fusée Electron de Rocket Lab depuis la Nouvelle-Zélande. À l'issue d'un vol d'environ 1 heure, ils ont été injectés en orbite et ont débuté leur phase de mise à poste (LEOP), lors de laquelle leur centre de contrôle prépare leur mise en service opérationnelle.



CubeSat de la taille d'une valise et d'une trentaine de kilos, IOD-2 aura pour rôle clé de valider la définition du système et de transmettre les premiers signaux, tout en dérisquant et en démontrant les technologies essentielles aux futurs satellites Celeste.



La mission Celeste vise à démontrer dans quelle mesure le LEO PNT ("Low Earth Orbit Precise Navigation Timing") peut renforcer la résilience des services de navigation actuels et futurs en orbite moyenne et optimiser leurs performances de façon exponentielle.



Elle est actuellement dans sa phase de démonstration en orbite, une 1ère phase qui comprendra au total une constellation de 11 microsatellites en orbite basse, réalisés par deux maîtres d'oeuvre européens, dont 5 satellites fournis par Thales Alenia Space.