Thales Alenia Space, coentreprise de Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce que le satellite Copernicus d'observation de la Terre Sentinel-6B a été lancé avec succès à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de Vandenberg, en Californie.

TAS a fourni l'altimètre radar Poseidon-4 et les transpondeurs en bande S du sous-système de télémesure, tracking et contrôle à bord de Sentinel-6B dont Airbus Defence and Space est le maître d'oeuvre pour le compte de l'Agence spatiale européenne.

Sentinel-6B orbitera en tandem avec Sentinel-6 Michael Freilich pendant un an, puis prendra le relais de son prédécesseur. Cette mission d'altimétrie radar permettra de poursuivre la surveillance de l'élévation du niveau de la mer jusqu'en 2030 au minimum.