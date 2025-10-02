Vranken-Pommery Monopole et Lanson-BCC annoncent avoir signé le protocole de cession de Heidsieck & C° Monopole, actuelle propriété de Vranken-Pommery, pour un prix de 50 millions d'euros. La reprise de l'activité par Lanson-BCC interviendra à compter du 1er janvier 2026.
'Fondée en 1785 par Florens-Louis Heidsieck, la Maison Heidsieck & C° Monopole est l'une des plus anciennes Maisons de Champagne, propriété de Vranken-Pommery Monopole depuis 1996', rappellent les deux groupes de vins.
Pour Vranken-Pommery, cette opération s'inscrit dans la stratégie de recentrage de son activité autour de la marque internationale Champagne Pommery & Greno. Le changement de dénomination du groupe en Maison Pommery & Associés est prévu au 1er janvier prochain.
Pour Lanson-BCC, l'acquisition vise à doter Maison Burtin, historiquement producteur de champagnes 'sur mesure' pour les grands comptes européens, d'une identité propre de nature à contribuer à sa pérennité.
Lanson-BCC est un groupe de huit Maisons de Champagne, reconnues pour leurs vins et bénéficiant de clientèles complémentaires :
- Champagne Lanson (Reims) : vendu à 87% à l'international ;
- Champagne Chanoine Frères (Reims) : vendu en grande distribution, connu pour sa Cuvée Tsarine ;
- Champagne Boizel (Epernay) : diffusé en BtoC en France et présent à l'international en réseaux traditionnels ;
- Champagne De Venoge (Epernay) : vendu en distribution sélective ;
- Champagne Besserat de Bellefon (Epernay) : distribué en réseaux traditionnels ;
- Champagne Philipponnat (Mareuil sur Aÿ) : propriétaire du Clos des Goisses, vendu en distribution sélective ;
- Maison Burtin (Epernay) : fournisseur de la grande distribution européenne et producteur du Champagne Alfred Rothschild ;
- Domaine Alexandre Bonnet (Les Riceys) : propriétaire d'un vaste vignoble, vendu en réseaux traditionnels.
