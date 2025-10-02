Lanson-BCC est un groupe de huit Maisons de Champagne, reconnues pour leurs vins et bénéficiant de clientèles complémentaires : - Champagne Lanson (Reims) : vendu à 87% à l'international ; - Champagne Chanoine Frères (Reims) : vendu en grande distribution, connu pour sa Cuvée Tsarine ; - Champagne Boizel (Epernay) : diffusé en BtoC en France et présent à l'international en réseaux traditionnels ; - Champagne De Venoge (Epernay) : vendu en distribution sélective ; - Champagne Besserat de Bellefon (Epernay) : distribué en réseaux traditionnels ; - Champagne Philipponnat (Mareuil sur Aÿ) : propriétaire du Clos des Goisses, vendu en distribution sélective ; - Maison Burtin (Epernay) : fournisseur de la grande distribution européenne et producteur du Champagne Alfred Rothschild ; - Domaine Alexandre Bonnet (Les Riceys) : propriétaire d'un vaste vignoble, vendu en réseaux traditionnels.