AlphaValue dégrade son conseil sur Lanxess, passant de "acheter" à "accumuler", avec un objectif de cours inchangé de 20,9 EUR à horizon 6 mois.

L'analyste explique que cette révision reflète une vision plus prudente de l'EBITDA et des résultats des sociétés mises en équivalence, évoquant notamment des "estimations d'Envalior revues en baisse" et un réajustement des prévisions "plus proche du reporting corporate".

Le bureau d'études souligne que la modération des perspectives à long terme motive également ce changement, la note mentionnant un environnement toujours "peu porteur" dans la construction, l'automobile et l'agriculture, ainsi qu'un abaissement des estimations d'EBITDA pour 2026 et 2027.

La réduction des hypothèses de croissance à long terme reflète aussi la "concurrence asiatique persistante", des coûts d'intrants "structurellement plus élevés en Europe" et des taux d'utilisation attendus faibles "dans un avenir prévisible", indique le broker.