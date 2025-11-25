LANXESS AG est une entreprise allemande active dans le secteur des produits chimiques. La société est spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits chimiques intermédiaires, d'additifs, de spécialités chimiques, de plastiques et de produits de protection des consommateurs. Ses activités commerciales sont réparties entre les segments suivants : Additifs de spécialité, Produits chimiques industriels avancés, Plastiques et Produits de protection des consommateurs : Additifs de spécialité, Intermédiaires industriels avancés, Protection des consommateurs et Tous les autres segments. Specialty Additives, responsable de la fabrication d'additifs pour les industries du caoutchouc et de la peinture ; Advanced Industrial Intermediates, axé sur le développement d'intermédiaires pour les industries de l'agriculture, des plastiques, des produits chimiques, des biens de consommation, de la construction, des pneus et de l'automobile ; Consumer Protection, qui propose des produits de protection des matériaux, des pigments inorganiques, des agents de finition pour l'industrie du cuir et des résines pour le traitement de l'eau, entre autres, et Engineering Materials, qui produit des plastiques techniques, des fibres de verre, des applications pour l'automobile, l'électronique et l'industrie électrique.