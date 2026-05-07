Entre janvier et mars, le spécialiste allemand des produits chimiques a généré un chiffre d'affaires de 1,378 milliard d'euros, en baisse de 13,9%, en raison d'un environnement économique durablement faible, des incertitudes géopolitiques et des cessions de portefeuille réalisées l'an dernier.

L'Ebitda avant éléments exceptionnels a atteint 94 millions d'euros, en net repli de 29,3%, et la marge d'Ebitda, toujours avant éléments exceptionnels, est ressortie à 6,8%, contre 8,3% un an plus tôt.

Jefferies note que l'Ebitda est 1% sous ses prévisions, mais 2% au-dessus des attentes du consensus. Les analystes notent principalement que les prévisions pour le deuxième trimestre se situent entre 130 et 150 millions d'euros, soit 11% sous le consensus à la valeur médiane.

Lanxess a toutefois confirmé l'ensemble de ses objectifs annuels et table sur un Ebitda avant éléments exceptionnels 2026 compris entre 450 et 550 millions d'euros.

Jefferies a confirmé son avis à conserver sur le titre, avec un objectif de cours de 17 euros.