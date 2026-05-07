Lanxess déçoit avec ses prévisions d'Ebitda pour le deuxième trimestre
Lanxess chute de 7,20 %, à 16,76 euros à Francfort, affecté par la présentation d'objectifs légèrement inférieurs aux attentes pour le deuxième trimestre, et des résultats sur les trois premiers mois de l'année en baisse.
Entre janvier et mars, le spécialiste allemand des produits chimiques a généré un chiffre d'affaires de 1,378 milliard d'euros, en baisse de 13,9%, en raison d'un environnement économique durablement faible, des incertitudes géopolitiques et des cessions de portefeuille réalisées l'an dernier.
L'Ebitda avant éléments exceptionnels a atteint 94 millions d'euros, en net repli de 29,3%, et la marge d'Ebitda, toujours avant éléments exceptionnels, est ressortie à 6,8%, contre 8,3% un an plus tôt.
Jefferies note que l'Ebitda est 1% sous ses prévisions, mais 2% au-dessus des attentes du consensus. Les analystes notent principalement que les prévisions pour le deuxième trimestre se situent entre 130 et 150 millions d'euros, soit 11% sous le consensus à la valeur médiane.
Lanxess a toutefois confirmé l'ensemble de ses objectifs annuels et table sur un Ebitda avant éléments exceptionnels 2026 compris entre 450 et 550 millions d'euros.
Jefferies a confirmé son avis à conserver sur le titre, avec un objectif de cours de 17 euros.
LANXESS AG est une entreprise allemande active dans le secteur des produits chimiques. La société est spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits chimiques intermédiaires, d'additifs, de spécialités chimiques, de plastiques et de produits de protection des consommateurs. Ses activités commerciales sont réparties entre les segments suivants : Additifs de spécialité, Produits chimiques industriels avancés, Plastiques et Produits de protection des consommateurs : Additifs de spécialité, Intermédiaires industriels avancés, Protection des consommateurs et Tous les autres segments. Specialty Additives, responsable de la fabrication d'additifs pour les industries du caoutchouc et de la peinture ; Advanced Industrial Intermediates, axé sur le développement d'intermédiaires pour les industries de l'agriculture, des plastiques, des produits chimiques, des biens de consommation, de la construction, des pneus et de l'automobile ; Consumer Protection, qui propose des produits de protection des matériaux, des pigments inorganiques, des agents de finition pour l'industrie du cuir et des résines pour le traitement de l'eau, entre autres, et Engineering Materials, qui produit des plastiques techniques, des fibres de verre, des applications pour l'automobile, l'électronique et l'industrie électrique.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.