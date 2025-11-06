Lanxess plonge sur des perspectives déprimées

Lanxess dévisse de 11% à Francfort après un ajustement de ses prévisions pour l'ensemble de 2025, sa direction attendant désormais un EBITDA avant exceptionnel autour de la borne basse de sa fourchette allant de 520 à 580 millions d'euros.



Le groupe allemand de chimie de spécialité explique que 'la faiblesse persistante de l'environnement économique et les incertitudes géopolitiques massives ont eu un impact sur ses résultats au 3e trimestre 2025'.



Ainsi, son EBITDA avant exceptionnel a chuté de 27,7% à 125 MEUR et son chiffre d'affaires s'est contracté de 16,3% à 1,34 MdEUR, la faiblesse générale de la demande ayant entraîné une baisse des volumes de ventes.



'La situation est particulièrement dramatique dans nos industries cibles que sont la construction, l'automobile et l'agrochimie', souligne son CEO Matthias Zachert, qui s'attend à ce que cette situation se poursuive jusqu'à l'année prochaine.



'Nous continuons donc à concentrer toute notre énergie sur ce que nous pouvons influencer : la réduction des coûts, la rationalisation des processus et des structures, et l'optimisation de notre positionnement sur le marché', poursuit-il.