Lanxess dévisse de 11% à Francfort après un ajustement de ses prévisions pour l'ensemble de 2025, sa direction attendant désormais un EBITDA avant exceptionnel autour de la borne basse de sa fourchette allant de 520 à 580 millions d'euros.
Le groupe allemand de chimie de spécialité explique que 'la faiblesse persistante de l'environnement économique et les incertitudes géopolitiques massives ont eu un impact sur ses résultats au 3e trimestre 2025'.
Ainsi, son EBITDA avant exceptionnel a chuté de 27,7% à 125 MEUR et son chiffre d'affaires s'est contracté de 16,3% à 1,34 MdEUR, la faiblesse générale de la demande ayant entraîné une baisse des volumes de ventes.
'La situation est particulièrement dramatique dans nos industries cibles que sont la construction, l'automobile et l'agrochimie', souligne son CEO Matthias Zachert, qui s'attend à ce que cette situation se poursuive jusqu'à l'année prochaine.
'Nous continuons donc à concentrer toute notre énergie sur ce que nous pouvons influencer : la réduction des coûts, la rationalisation des processus et des structures, et l'optimisation de notre positionnement sur le marché', poursuit-il.
Actuellement, Matthias Zachert est président du conseil d'administration de Lanxess AG et président du conseil d'administration de LANXESS Deutschland GmbH (une filiale de Lanxess AG). Il est également membre du conseil d'administration de Siemens AG et de LANXESS India Pvt Ltd. Il est également membre de la German Asia Pacific Business Association, membre de la Gesellschaft fr Finanzwirtschaft in der Unternehmensfhrung, membre du conseil d'administration de E. Merck KG, membre du Verband der Chemischen Industrie eV et membre de la Stiftung Neue Verantwortung NV.
Dans le passé, Matthias Zachert a été directeur financier de Merck KGaA, directeur financier de Lanxess AG et président de LANXESS Corp. (une filiale de Lanxess AG), directeur financier de Kamps AG, directeur financier d'Aventis Pharma SARL et directeur financier d'Aventis Pharma AG.
LANXESS AG est une entreprise allemande active dans le secteur des produits chimiques. La société est spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits chimiques intermédiaires, d'additifs, de spécialités chimiques, de plastiques et de produits de protection des consommateurs. Ses activités commerciales sont réparties entre les segments suivants : Additifs de spécialité, Produits chimiques industriels avancés, Plastiques et Produits de protection des consommateurs : Additifs de spécialité, Intermédiaires industriels avancés, Protection des consommateurs et Tous les autres segments. Specialty Additives, responsable de la fabrication d'additifs pour les industries du caoutchouc et de la peinture ; Advanced Industrial Intermediates, axé sur le développement d'intermédiaires pour les industries de l'agriculture, des plastiques, des produits chimiques, des biens de consommation, de la construction, des pneus et de l'automobile ; Consumer Protection, qui propose des produits de protection des matériaux, des pigments inorganiques, des agents de finition pour l'industrie du cuir et des résines pour le traitement de l'eau, entre autres, et Engineering Materials, qui produit des plastiques techniques, des fibres de verre, des applications pour l'automobile, l'électronique et l'industrie électrique.
