Las Vegas Sands a publié des résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes, soutenus par une forte reprise de la demande à Singapour et à Macao. Le groupe du Nevada, propriétaire du Marina Bay Sands et de plusieurs complexes à Macao, dont le Venetian Macau, a vu son titre s’envoler de plus de 13% au cours de la séance. L’entreprise a parallèlement relevé son dividende annuel à 1,20 dollar par action et annoncé un nouveau programme de rachat d’actions de 2 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté par action a atteint 78 cents, contre 60 cents anticipés par les analystes, selon LSEG. À Macao, les revenus ont progressé de 7,6% sur un an pour atteindre 1,91 milliard de dollars, dépassant les prévisions du marché. À Singapour, la croissance a été encore plus marquée, avec un bond de 56,3% des recettes à 1,44 milliard de dollars, bien au-dessus des attentes de 1,14 milliard.

Le chiffre d’affaires total du trimestre s’est établi à 3,33 milliards de dollars, en forte hausse et supérieur au consensus de 3,03 milliards. Ces performances confirment la solidité du redressement des activités asiatiques du groupe, porté par la reprise du tourisme régional et une fréquentation accrue de ses établissements haut de gamme.