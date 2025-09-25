Latecoere améliore sa rentabilité au premier semestre, le titre monte

Latecoere s'octroie une progression de presque 7% jeudi à la Bourse de Paris au lendemain de la publication de résultats semestriels ressortis en nette amélioration et de la présentation de perspectives favorables pour l'ensemble de l'exercice.



L'équipementier aéronautique, qui fournit les principaux constructeurs internationaux, indique que son chiffre d'affaires a progressé de 6,4% à 374,6 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, à la faveur de la hausse généralisée du niveau de production dans l'ensemble du secteur, qui s'est traduit par des taux de production plus élevés et la signature de nouveaux contrats.



Son Ebitda courant pour le premier semestre ressort ainsi à 22,3 millions d'euros, à comparer avec une perte opérationnelle de 1,8 million d'euros au premier semestre 2024.



Conséquence, sa perte nette sur les six premiers mois de l'année s'est limitée à 6,8 millions d'euros, contre -49,9 millions d'euros pour le premier semestre 2024, avec un cash-flow libre opérationnel des activités poursuivies quasiment revenu à l'équilibre (-0,4 million d'euros).



Sa trésorerie à la fin du semestre s'établissait ainsi à 42,4 millions d'euros, contre 38,8 millions d'euros, tandis que sa dette nette a diminué à 182 millions d'euros, contre 201 millions à la fin juin 2024.



Pour l'exercice 2025, Latecoere dit tabler sur une croissance des volumes sur la plupart de ses programmes majeurs, sur une croissance de son Ebitda ainsi que sur une amélioration de son cash-flow libre opérationnel, dans le sillage des progrès réalisés ces derniers mois.



Suite à ces annonces, l'action s'adjugeait 6,6% jeudi en fin de matinée à la Bourse de Paris.



Porté par le boom de la défense européenne, le groupe toulousain, qui fabrique des pièces pour le Rafale, a vu son cours de Bourse progresser de 33% cette année, une performance néanmoins exacerbée par son caractère de 'penny stock'.