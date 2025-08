Latecoere : la cession de MADES est finalisée

Publié le 04/08/2025 à 09:52 Zonebourse.com

Latecoere a annoncé lundi avoir finalisé la cession de sa filiale espagnole de systèmes électroniques MADES au groupe suisse Cicor, un spécialiste du secteur.



Dans un communiqué, l'équipementier français justifie l'opération, initialement officialisée au mois d'avril dernier, par sa volonté de se recentrer sur ses activités principales d'aérostructures et d'interconnexion, au moment où l'industrie aérospatiale poursuit son retour aux niveaux historiques de production d'avions.



Basée en Andalousie, Malaga Aerospace, Defence & Electronics Systems (MADES) fournit des services pour l'industrialisation, la fabrication, les tests et l'intégration de systèmes électroniques en Espagne comme à l'international.



