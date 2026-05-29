Laurent-Perrier accroît légèrement son résultat net annuel
Laurent-Perrier publie un résultat net part du groupe de 49,5 MEUR, en croissance de 4,52% au titre de son exercice 2025-2026, malgré un taux de marge opérationnelle en léger repli de 0,5 point à 25,8%, pour un chiffre d'affaires (ventes de champagne) en progression de 4,2% à 294,8 MEUR.
Alors que le marché global du champagne a enregistré une baisse en volume de 1,6% par rapport à l'exercice précédent, le groupe indique avoir connu, sur la même période, une augmentation de ses ventes en volume de 3,8%. Il a en outre continué d'investir dans le développement à long terme de ses marques.
"Soutenus par la solidité de nos fondamentaux que sont la qualité de nos vins, la maîtrise de notre distribution et les investissements réalisés pour soutenir nos marques, nous confirmons la résilience de notre modèle fondé sur la politique de valeur, permettant à nouveau le maintien d'un niveau de marge opérationnelle élevé", selon Stéphane Dalyac.
"Le groupe Laurent-Perrier garde ainsi le cap de sa stratégie en s'appuyant toujours sur l'excellence de ses vins de Champagne, la qualité de ses équipes, la force de ses marques et la maîtrise de sa distribution", poursuit le président du directoire du groupe.
Laurent-Perrier est spécialisé dans la production et la commercialisation de champagnes moyen et haut de gamme. Les produits du groupe sont vendus notamment sous les marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte, Champagne de Castellane, Jeanmaire, Oudinot et Beaumet.
La commercialisation des produits est assurée au travers de magasins spécialisés (restaurants, hôtels, bars et détaillants cavistes), de grandes et moyennes surfaces et par le biais de la vente directe.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,4%), Europe (43,5%) et autres (37,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.