Laurent-Perrier accroît légèrement son résultat net annuel

Laurent-Perrier publie un résultat net part du groupe de 49,5 MEUR, en croissance de 4,52% au titre de son exercice 2025-2026, malgré un taux de marge opérationnelle en léger repli de 0,5 point à 25,8%, pour un chiffre d'affaires (ventes de champagne) en progression de 4,2% à 294,8 MEUR.

Alors que le marché global du champagne a enregistré une baisse en volume de 1,6% par rapport à l'exercice précédent, le groupe indique avoir connu, sur la même période, une augmentation de ses ventes en volume de 3,8%. Il a en outre continué d'investir dans le développement à long terme de ses marques.



"Soutenus par la solidité de nos fondamentaux que sont la qualité de nos vins, la maîtrise de notre distribution et les investissements réalisés pour soutenir nos marques, nous confirmons la résilience de notre modèle fondé sur la politique de valeur, permettant à nouveau le maintien d'un niveau de marge opérationnelle élevé", selon Stéphane Dalyac.



"Le groupe Laurent-Perrier garde ainsi le cap de sa stratégie en s'appuyant toujours sur l'excellence de ses vins de Champagne, la qualité de ses équipes, la force de ses marques et la maîtrise de sa distribution", poursuit le président du directoire du groupe.